محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة مساكن متخللات "عمر بن عبد العزيز "

محمد الغزاوى

تفقد اللواء أركان حرب  محب حبشي محافظ بورسعيد، اليوم، أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة متخللات "عمر بن عبد العزيز" بحي الزهور، للوقوف ميدانيٱ على نسب ومعدلات التنفيذ.

جاء ذلك في إطار خطة محافظة بورسعيد للارتقاء بالبنية التحتية بأحياء المحافظة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

يد التطوير تصل مساكن متخللات عمر بن عبد العزيز بحي الزهور 

 رافق محافظ بورسعيد اللواء أيمن صبحي رئيس حي الزهور، والمهندسة أمل الألفي مدير التنمية الحضرية وتطوير العشوائيات بالمحافظة والمهندسة عزيزة طايع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي و المهندسة احسان برمة مدير عام مديرية الطرق والنقل و عدد من الجهات المختصة 

 

الانتهاء من 80 % من أعمال تطوير المنطقة و تحديث شامل لمرافق المنطقة

وخلال جولته، تابع المحافظ ميدانياً معدلات تنفيذ الأعمال الجارية، والتي تم الانتهاء من 80٪ منها، حيث يشمل التطوير رفع كفاءة منظومة الصرف الصحي، وزيادة معدلات الإضاءة العامة، ورصف الطرق الداخلية، وتغيير نوازل الصرف وبطاريات المياه بالعمارات السكنية وصب المناور و رفع كفاءة غرف التفتيش

ويمتد نطاق الأعمال ليشمل تحسين البيئة العمرانية بالكامل داخل المنطقة، من خلال رفع كفاءة شبكات الصرف الصحي ومعالجة التلفيات لضمان سلاسة التشغيل، إلى جانب زيادة الإضاءة العامة لتحقيق مستوى أعلى من الأمان، وتنفيذ أعمال رصف وتطوير للطرق الداخلية بما يسهل حركة المواطنين، فضلًا عن تغيير نوازل الصرف للعقارات السكنية لضمان تحسين كفاءة البنية الأساسية والخدمات المقدمة للأهالي بصورة مستدامة.

إشادة كبيرة من أهالي المنطقة بجهود التطوير و الاستجابة لشكواهم

كما أطلع المحافظ على أعمال تغيير التالف من مواسير مياه الشرب والصرف الصحي وغرف التفتيش، و أعمال الملس والتطهير لشبكات الصرف ضمن خطة شاملة تستهدف رفع كفاءة المرافق الحيوية بالمنطقة.

و وجه اللواء محب حبشي بسرعة الانتهاء من الأعمال في أقرب وقت  مع مواصلة تحسين مستوى النظافة بالمناطق المحيطة، مؤكدًا أهمية المتابعة اليومية لضمان سرعة إنجاز الأعمال وفقًا للجداول الزمنية المحددة، وبما يسهم في توفير بيئة سكنية آمنة ومتكاملة لأهالي حي الزهور.

ومن جانبهم؛ وجه أهالى المنطقة الشكر للمحافظ لحرصه على تلبية مطالبهم و النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد عمر بن عبد العزيز

