قدم الأستاذ الدكتور شريف صالح رئيس جامعة بورسعيد التهنئة لأسرة كلية علوم الرياضة بالجامعة وللطالب يوسف محمد جاويش بالفرقة الثانية ببرنامج اللغة الإنجليزية بالكلية بفوزه بالمركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة الملاكمة طلبة في وزن فوق الثقيل+90 دورة الشهيد الرفاعي ٥٣ مجموعة والمقامة بجامعة حلوان خلال الفترة من ٢٢ الي ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٥ م .

جاء ذلك في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور شريف يوسف صالح رئيس جامعة بورسعيد بتوفير الدعم الكامل لأبنائه الطلاب، وتشجيعهم على المشاركة الفعّالة في جميع الفعاليات والمسابقات التي تسهم في اكتشاف مهاراتهم وتنمية قدراتهم.



رئيس جامعة بورسعيد يهنئ الطالب يوسف جاويش لحصوله على الميدالية الذهبية في دورة الشهيد الرفاعي53

وبهذه المناسبة تقدم رئيس جامعة بورسعيد بخالص التهنئة لكل من ساهم في هذا الإنجاز المتقدم في هذه المسابقة الهامة لدورة الشهيد الرفاعي وابننا البطل يوسف محمد جاويش وحصوله على المركز الأول والميدالية الذهبية في هذا الوزن وزملائه في منتخب الجامعة للملاكمة الطالب فارس فؤاد ثابت كلية علوم الرياضة .والطالب عمر أحمد عبدالمنعم كلية العلوم .



وثمن رئيس جامعة بورسعيد جهود أ.م.د احمد بيومي المشرف العام على قطاع رعاية الطلاب والجهاز الفني لمنتخب الجامعة أ.د محمود خليفة - المدير الفني لمنتخب الملاكمة أ.م.د محمد عبد الوهاب- مدرب منتخب الملاكمة أ. إسلام طه - إداري منتخب الملاكمة

إعداد وتجهيز إدارة النشاط الرياضي بالجامعة أ ايمن سمير - مدير إدارة النشاط الرياضي أ أحمد رؤف- أخصائي رياضي أ محمد عوض- أخصائي رياضي