محافظ بورسعيد يشيد بجهود الأجهزة القضائية والتنفيذية والأمنية في الانتخابات

أ ش أ

أشاد محافظ بورسعيد محب حبشي بالجهود الكبيرة التي بذلتها الأجهزة القضائية والتنفيذية والأمنية خلال يومي التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025 داخل بورسعيد، والتي أسفرت عن تنظيم عملية انتخابية مشرفة اتسمت بالانضباط والدقة والشفافية داخل مختلف لجان المحافظة .



وأعرب المحافظ عن تقديره العميق للسادة القضاة والمستشارين المشرفين على اللجان الانتخابية لحرصهم على أداء واجبهم الوطني بكل نزاهة واقتدار، كما توجه سيادته بالشكر لرجال الشرطة على تأمين العملية الانتخابية بكفاءة عالية، وتوفير مناخ آمن وميسر للناخبين.



كما ثمن المحافظ جهود الأجهزة التنفيذية والأحياء ومديريات الخدمات والشبكة الوطنية للطوارىء بالديوان العام، والذين عملوا على مدار الساعة لضمان جاهزية المقار الانتخابية، وتقديم الدعم الفني واللوجستي، وإزالة أي معوقات قد تواجه سير التصويت.



وأعرب محافظ بورسعيد عن فخره بمستوى الوعي لدى المواطن البورسعيدي و حرصه على ممارسة حقه الدستوري .

وأكد اللواء محب حبشي أن ما شهدته بورسعيد خلال أيام الانتخابات يعكس روح التعاون بين مختلف الأجهزة المعنية بالعملية الانتخابية، مختتمٱ تصريحه بالتأكيد على استمرار التعاون بين جميع أجهزة المحافظة لخدمة المواطن البورسعيدي، ومواصلة العمل بنفس الروح الوطنية التي ظهرت خلال العملية الانتخابية