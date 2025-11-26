طوال العام.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تطلق احتفالات America250

أطلقت السفارة الأمريكية في القاهرة رسمياً، أمس الثلاثاء، احتفالات America250 التي تستمر طوال عام كامل بمناسبة مرور 250 عاماً على استقلال الولايات المتحدة، وذلك خلال احتفالية خاصة بالذكرى السبعين لتأسيس المركز الأمريكي بالقاهرة (ACC).

وشهد الحفل حضور السفيرة الأمريكية لدى مصر هيرو مصطفى غارغ، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، إلى جانب عدد من ممثلي المؤسسات الشريكة.

وأكدت السفيرة مصطفى غارغ، في كلمتها، أهمية المركز الأمريكي الذي شكل، على مدى سبعة عقود، جسراً للتواصل الثقافي والمعرفي بين الشعبين المصري والأمريكي، مشيرة إلى دوره في دعم التعليم والابتكار وريادة الأعمال.

وقالت: "على مدى 70 عاماً، قرب المركز الأمريكي بالقاهرة بين المصريين والأمريكيين. واليوم يطلق هذا المركز حملتنا التاريخية America250. ونتطلع للعمل مع أصدقائنا في القطاعين العام والخاص للاحتفال بالتميز الأمريكي وتسليط الضوء على عمق واستمرارية العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر".

وخلال العقود الماضية، قدم المركز برامج متنوعة شملت إتقان اللغة الإنجليزية، والتدريب التكنولوجي، وتنمية المهارات الشخصية والمهنية، ما أسهم في تمكين أجيال من الشباب المصري وتعزيز شبكاتهم المهنية.

وشهد الحفل كذلك تكريم عدد من شركاء المركز الأمريكي، بينهم جمعية مصر للثقافة وتنمية المجتمع (ESCD)، وأمديست، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومكتبة مصر العامة، إضافة إلى مؤسسات محلية ودولية دعمت توسيع نطاق خدمات المركز في مختلف المحافظات.

وتتضمن حملة America250 سلسلة فعاليات تبرز تاريخاً أمريكياً يمتد لقرنين ونصف من التميز والابتكار، إلى جانب أكثر من مائة عام من علاقات الصداقة والشراكة مع مصر.

وتتواصل الفعاليات في 5 ديسمبر بحدث مشترك تستضيفه سفارات الولايات المتحدة والمكسيك وكندا في القاهرة بالتزامن مع قرعة كأس العالم لكرة القدم 2026، المقرر إقامتها في مركز جون إف. كينيدي للفنون المسرحية بواشنطن.

وفي 6 ديسمبر، تنتقل الاحتفالات إلى الأقصر لافتتاح ركن أمريكي جديد في مكتبة مصر العامة، الذي يعد أول مركز برامجي تابع للسفارة في صعيد مصر، يعقبه تنظيم فعالية ثقافية وتعليمية بعنوان "Pop-Up USA" في ساحة معبد الأقصر.

ويأتي إطلاق America250 تأكيداً على دور الشراكة المصرية–الأمريكية كركيزة للاستقرار الإقليمي ورافعة للتعاون في مجالات التعليم والتجارة والأمن والرياضة.