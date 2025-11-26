مدبولي ونظيره الجزائري يترأسان اجتماع اللجنة العليا المشتركة

عرضت قناة إكسترا نيوز خبرا عاجلا، يفيد بأن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، ونظيره الجزائري سيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يترأسان اجتماع اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة لبحث سبل التعاون المشتركة بين البلدين.

كما سيتم مناقشة واستعراض عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، كما سيتم توقيع عدد من مذكرات التفاهم والوثائق بين البلدين في عدد من المجالات، في إطار السعي لتوطيد علاقات التعاون خلال المرحلة المقبلة، بجانب انعقاد منتدى رجال الأعمال المصري الجزائري، والذي يضم عددا من رجال الأعمال المصريين والجزائريين لبحث فرص الشراكة والتعاون بين الجانبين.