قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوزير يبحث مع وزيرا الصناعة والداخلية والنقل الجزائريين تعزيز التعاون المشترك
الهجوم على شاطئ معادي وقصف جوي.. وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14
المفوضية الأوروبية تبدي استعدادها لتقديم نص قانوني بشأن الأصول الروسية المجمدة
رئيس الرعاية الصحية: مكتسبات شاملة لمنظومة التأمين الصحي الشامل
الحصر العددي يكشف خريطة أداء المعارضة في انتخابات النواب 2025
وزير الخارجية: مصر لن تألو جهدا لخفض التصعيد بـ لبنان
حقيقة ظهور فيروس ماربورج في المدارس وسر قرارات "تعليم البحيرة"|توضيح عاجل الآن
وزير الخارجية من بيروت: مصر ملتزمة بأمن واستقرار لبنان
وزير الخارجية: مصر تدعم بشكل كامل مبادرات الرئيس اللبناني
تباين مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء وسط ضغوط على الأسهم
وزير الخارجية عقب لقاء عون: الجميع يجب أن يكون له دور في الحفاظ على لبنان
يانك فيريرا يهدد الزمالك بشكوى رسمية لدى الفيفا بسبب مستحقاته المالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الزراعة: نسعى لتعظيم القيمة المضافة لمنتجاتنا من التمور.. وفتح أسواق جديدة

وزير الزراعة
وزير الزراعة
شيماء مجدي

يشارك علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في أعمال اجتماعات مجلس أعضاء المجلس الدولي للتمور، والتي تعقد في العاصمة السعودية الرياض، بحضور عدد من الوزراء المعنيين وممثلي الدول الأعضاء بالمجلس. 

وغادر "فاروق" القاهرة، متجها إلى المملكة العربية السعودية، للمشاركة في اجتماعات المجلس والتي تعقد في دورتها الخامسة، فضلا عن مؤتمر ومعرض عالم التمور، حيث تعقد دورتها السادسة على هامش الاجتماعات. 

وتأتي مشاركة وزير الزراعة بناءً على دعوة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، وفي إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز مكانتها كأكبر منتج للتمور في العالم، وتحقيق طفرة في حجم وجودة الصادرات. 

ومن المقرر أن تناقش الاجتماعات مجموعة من الملفات الاستراتيجية، أهمها: متابعة قرارات الدورة الرابعة، وتقرير الأمانة العامة للمجلس، إضافة الى وضع خطة عمل عام 2026، والتي تستهدف زيادة الإنتاجية ومواجهة التحديات التي تواجه مزارعي النخيل، بهدف تطوير قطاع التمور على المستوى الإقليمي والدولي.

وتستهدف مصر من خلال هذه الاجتماعات تعظيم القيمة المضافة لمنتجاتها من التمور، وفتح أسواق جديدة، وتعزيز التعاون الفني في مجالات مكافحة الآفات واستخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والتصنيع.

الزراعة وزير الزراعة التمور التمر مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء القديم

خلال 4 أيام.. تحذير هام لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

دار الإفتاء

حكم عدم الاستيقاظ لـ صلاة الفجر كل يوم.. الإفتاء توضح

إمام عاشور

إعارة مع أحقية الشراء وجنسية أمريكية .. تفاصيل عرض إمام عاشور

حالة الطقس

تحذيرات الأرصاد: أمطار رعدية مرتقبة على هذه المناطق

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم .. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

الدولار

سعر الدولار اليوم الأربعاء 26-2-2025

الدواجن

دون الـ 60 جنيهًا .. هبوط عنيف في أسعار الدواجن بالأسواق

انتهاء عصر التوكتوك.. بدء تسليم وتطبيق منظومة السيارات الحضارية الجديدة بفيصل والهرم

انتهاء عصر التوكتوك.. بدء تسليم وتطبيق منظومة السيارات الحضارية الجديدة بفيصل والهرم

ترشيحاتنا

وزيرتا التنمية المحلية والتضامن

التنمية المحلية والتضامن تستعرضان دعم جهود الهلال الأحمر لدعم الفلسطينيين بغزة

مدبولي ونظيره الجزائري

مدبولي ونظيره الجزائري يترأسان اجتماع اللجنة العليا المصرية الجزائرية

وزير الزراعة

الزراعة: نسعى لتعظيم القيمة المضافة لمنتجاتنا من التمور.. وفتح أسواق جديدة

بالصور

الهجوم على شاطئ معادي وقصف جوي.. وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

سلالة إنفلوانزا جديدة تضرب بقوة.. نجل الدكتور هاني الناظر يوجه تحذيرًا عاجلًا

هانى الناظر
هانى الناظر
هانى الناظر

طريقة عمل سلطة البابا غنوج .. خطوة بخطوة لطبق شهي وصحي

طريقة عمل سلطة البابا غنوج
طريقة عمل سلطة البابا غنوج
طريقة عمل سلطة البابا غنوج

ماذا يحدث للجسم عند قلة شرب الماء في الشتاء؟.. 5 أعراض خطيرة لا يشعر بها كثيرون

ماذا يحدث للجسم مع قلة شرب الماء في الشتاء؟
ماذا يحدث للجسم مع قلة شرب الماء في الشتاء؟
ماذا يحدث للجسم مع قلة شرب الماء في الشتاء؟

فيديو

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

الهجوم على شاطئ معادي وقصف جوي.. وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

المزيد