مدبولي ونظيره الجزائري يترأسان اجتماع اللجنة العليا المصرية الجزائرية

ترأسا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره الجزائري سيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية اجتماع اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة لبحث سبل التعاون المشتركة بين البلدين.

كما سيتم مناقشة واستعراض عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، كما سيتم توقيع عدد من مذكرات التفاهم والوثائق بين البلدين في عدد من المجالات، في إطار السعي لتوطيد علاقات التعاون خلال المرحلة المقبلة، بجانب انعقاد منتدى رجال الأعمال المصري الجزائري، والذي يضم عددا من رجال الأعمال المصريين والجزائريين لبحث فرص الشراكة والتعاون بين الجانبين.

وكان قد استقبل، ظهر امس، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور/ سيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بمطار القاهرة الدوليّ؛ الذي يزور مصر على رأس وفد رسمي؛ للمشاركة في أعمال اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة بين البلدين، في دورتها التاسعة.

ولدى وصوله مطار القاهرة الدولي، أُقيمت مراسم استقبال رسمية للدكتور/ سيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية، والوفد المرافق له، وشهدت مراسم الاستقبال عزف السلاميْن الوطنيين لجمهورية مصر العربية وجمهورية الجزائر الشقيقة، أعقبه استعراض حرس الشرف.

تجدر الإشارة إلى أن هناك علاقات وطيدة تجمع بين مصر والجزائر، وهناك حرص من الجانبين على انعقاد اللجنة العليا المشتركة بينهما، وفي هذا الصدد عقدت 8 دورات سابقة ناجحة كان آخرها في منتصف عام 2022 بالعاصمة الجزائرية؛ حيث تم التوقيع خلال الدورة الثامنة للجنة العليا على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون بين الجانبين في مختلف المجالات.