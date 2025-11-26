قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد و رابط استمارة الصف الثالث الإعدادي والأوراق المطلوبة|ماذا أعلنت المدارس؟
الوزير يبحث مع وزيرا الصناعة والداخلية والنقل الجزائريين تعزيز التعاون المشترك
الهجوم على شاطئ معادي وقصف جوي.. وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14
المفوضية الأوروبية تبدي استعدادها لتقديم نص قانوني بشأن الأصول الروسية المجمدة
رئيس الرعاية الصحية: مكتسبات شاملة لمنظومة التأمين الصحي الشامل
الحصر العددي يكشف خريطة أداء المعارضة في انتخابات النواب 2025
وزير الخارجية: مصر لن تألو جهدا لخفض التصعيد بـ لبنان
حقيقة ظهور فيروس ماربورج في المدارس وسر قرارات "تعليم البحيرة"|توضيح عاجل الآن
وزير الخارجية من بيروت: مصر ملتزمة بأمن واستقرار لبنان
وزير الخارجية: مصر تدعم بشكل كامل مبادرات الرئيس اللبناني
تباين مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء وسط ضغوط على الأسهم
وزير الخارجية عقب لقاء عون: الجميع يجب أن يكون له دور في الحفاظ على لبنان
أخبار البلد

مدبولي ونظيره الجزائري يترأسان اجتماع اللجنة العليا المصرية الجزائرية

مدبولي ونظيره الجزائري
مدبولي ونظيره الجزائري
كتب محمود مطاوع

ترأسا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره الجزائري سيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية اجتماع اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة لبحث سبل التعاون المشتركة بين البلدين. 

كما سيتم مناقشة واستعراض عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، كما سيتم توقيع عدد من مذكرات التفاهم والوثائق بين البلدين في عدد من المجالات، في إطار السعي لتوطيد علاقات التعاون خلال المرحلة المقبلة، بجانب انعقاد منتدى رجال الأعمال المصري الجزائري، والذي يضم عددا من رجال الأعمال المصريين والجزائريين لبحث فرص الشراكة والتعاون بين الجانبين.

وكان قد استقبل، ظهر امس، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور/ سيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بمطار القاهرة الدوليّ؛ الذي يزور مصر على رأس وفد رسمي؛ للمشاركة في أعمال اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة بين البلدين، في دورتها التاسعة.

            ولدى وصوله مطار القاهرة الدولي، أُقيمت مراسم استقبال رسمية للدكتور/ سيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية، والوفد المرافق له، وشهدت مراسم الاستقبال عزف السلاميْن الوطنيين لجمهورية مصر العربية وجمهورية الجزائر الشقيقة، أعقبه استعراض حرس الشرف.

        تجدر الإشارة إلى أن هناك علاقات وطيدة تجمع بين مصر والجزائر، وهناك حرص من الجانبين على انعقاد اللجنة العليا المشتركة بينهما، وفي هذا الصدد عقدت 8 دورات سابقة ناجحة كان آخرها في منتصف عام 2022 بالعاصمة الجزائرية؛ حيث تم التوقيع خلال الدورة الثامنة للجنة العليا على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون بين الجانبين في مختلف المجالات.

الوزير الأول للجمهورية الجزائرية اللجنة العليا المصرية الجزائرية مدبولي رئيس الوزراء

عداد الكهرباء القديم

خلال 4 أيام.. تحذير هام لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

دار الإفتاء

حكم عدم الاستيقاظ لـ صلاة الفجر كل يوم.. الإفتاء توضح

إمام عاشور

إعارة مع أحقية الشراء وجنسية أمريكية .. تفاصيل عرض إمام عاشور

حالة الطقس

تحذيرات الأرصاد: أمطار رعدية مرتقبة على هذه المناطق

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم .. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

الدولار

سعر الدولار اليوم الأربعاء 26-2-2025

الدواجن

دون الـ 60 جنيهًا .. هبوط عنيف في أسعار الدواجن بالأسواق

اتحاد السلة

غرامات مالية وإيقافات.. اتحاد السلة يعلن عقوبات مباراة الاتحاد والأهلي بعد أزمة نهائي دوري المرتبط

التسبيح

عالم أزهري: يجوز التسبيح باليد اليسرى ولم يرد أي نهي عن ذلك

تقوى الله

كيف أتقي الله في كل شيء؟ الإفتاء ترد

الدعاء

دعاء الذهاب للعمل.. يحميك حتى العودة

الهجوم على شاطئ معادي وقصف جوي.. وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

سلالة إنفلوانزا جديدة تضرب بقوة.. نجل الدكتور هاني الناظر يوجه تحذيرًا عاجلًا

هانى الناظر
هانى الناظر
هانى الناظر

طريقة عمل سلطة البابا غنوج .. خطوة بخطوة لطبق شهي وصحي

طريقة عمل سلطة البابا غنوج
طريقة عمل سلطة البابا غنوج
طريقة عمل سلطة البابا غنوج

ماذا يحدث للجسم عند قلة شرب الماء في الشتاء؟.. 5 أعراض خطيرة لا يشعر بها كثيرون

ماذا يحدث للجسم مع قلة شرب الماء في الشتاء؟
ماذا يحدث للجسم مع قلة شرب الماء في الشتاء؟
ماذا يحدث للجسم مع قلة شرب الماء في الشتاء؟

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

الهجوم على شاطئ معادي وقصف جوي.. وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

