بالأرقام .. المؤشرات الأولية لفرز الأصوات بالدائرة الثالثة فى العاشر من رمضان
لسه راجع من العُمرة .. حقيقة وفاة المستشار أحمد الزند
بـ 85 جنيهًا .. رجّع كارت شحن عداد الكهرباء المفقود بهذه الطريقة
أسعار الذهب اليوم .. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن
كيفية الاستعلام واستخراج كارت الخدمات المتكاملة 2025
اطمن بنفسك .. خطوات مراجعة فاتورة الكهرباء الشهرية بنفسك
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمُترشحين
«الشناوي» و«جراديشار» أبرزهم .. غياب 7 لاعبين عن الأهلي أمام الجيش الملكي المغربي
3 أجهزة في منزلك تسرق الكهرباء .. اعرفها
«دلياني»: المجتمع الإسرائيلي يُربّي أجيالاً ترى الفلسطيني مادة للإبادة
30 سلعة مُخفضة.. قائمة أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2025
إعارة مع أحقية الشراء وجنسية أمريكية .. تفاصيل عرض إمام عاشور
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
بالصور

ماذا يحدث للجسم عند قلة شرب الماء في الشتاء؟.. 5 أعراض خطيرة لا يشعر بها كثيرون

ماذا يحدث للجسم مع قلة شرب الماء في الشتاء؟
ماذا يحدث للجسم مع قلة شرب الماء في الشتاء؟
آية التيجي

مع دخول فصل الشتاء، يقل شعور الكثيرين بالعطش، ما يجعلهم يتهاونون في شرب الماء، على عكس ما يحدث في الصيف. 

ماذا يحدث للجسم مع قلة شرب الماء في الشتاء؟

إلا أن قلة الترطيب في الطقس البارد قد تشكل خطورة على الجسم دون أن نلاحظ، إذ تؤثر على الجلد، والجهاز الهضمي، والطاقة، ووظائف الكلى. 

ويرصد موقع «Mayo Clinic» الطبي أبرز ما يحدث للجسم عند قلة شرب الماء في الشتاء، والأعراض التي قد تصيبك دون أن تنتبه، وهي:

- جفاف الجلد وفقدان المرونة:

يُعد الجلد أول المتأثرين بنقص الماء، حيث يصبح جافًا ومشدودًا وتظهر خطوط دقيقة أكثر من المعتاد. وتعتمد الخلايا الجلدية على الترطيب للحفاظ على نعومتها ومرونتها.

ماذا يحدث للجسم مع قلة شرب الماء في الشتاء؟

- اضطرابات الجهاز الهضمي:

قلة شرب الماء تُبطئ حركة الأمعاء وتزيد احتمالية الإصابة بالإمساك. كما قد تصبح المعدة أكثر حساسية لأن الماء يساعد في تكوين العصارات الهضمية وتسهيل مرور الطعام.

- تعب وخمول مستمر:

انخفاض الترطيب يؤثر على الدورة الدموية وكفاءة وصول الأكسجين للجسم، ما يسبب شعورًا دائمًا بالإرهاق والكسل، حتى مع قلة المجهود.

ماذا يحدث للجسم مع قلة شرب الماء في الشتاء؟

- تكوّن حصى الكلى أو تهيج المثانة:

عندما يقل شرب الماء، يزداد تركيز البول وتعمل الكلى على تركيز الأملاح والمعادن، ما يزيد احتمالية تكوّن حصى الكلى، فضلًا عن تهيّج المثانة.

- صداع متكرر أو دوار:

الماء عنصر أساسي للحفاظ على ضغط الدم وتدفقه نحو الدماغ. وعند نقصه قد يحدث انخفاض طفيف في الضغط، مما يؤدي إلى الصداع أو الدوار.

ماذا يحدث للجسم مع قلة شرب الماء في الشتاء؟


كيف تحافظ على ترطيب جسمك في الشتاء؟

ـ شرب كوب ماء كل ساعة حتى دون الشعور بالعطش.

ـ تناول مشروبات دافئة خالية من الكافيين مثل شاي الأعشاب.

ـ إبقاء زجاجة ماء بالقرب منك طوال اليوم.

ـ الإكثار من الفواكه الغنية بالماء مثل التفاح والبرتقال والخيار.

شرب الماء في الشتاء نقص الترطيب جفاف الجلد أعراض قلة شرب الماء حصى الكلى فوائد شرب الماء الحفاظ على ترطيب الجسم مخاطر الجفاف في الشتاء

