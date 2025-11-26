ماذا يحدث للجسم عند قلة شرب الماء في الشتاء؟.. 5 أعراض خطيرة لا يشعر بها كثيرون

مع دخول فصل الشتاء، يقل شعور الكثيرين بالعطش، ما يجعلهم يتهاونون في شرب الماء، على عكس ما يحدث في الصيف.

إلا أن قلة الترطيب في الطقس البارد قد تشكل خطورة على الجسم دون أن نلاحظ، إذ تؤثر على الجلد، والجهاز الهضمي، والطاقة، ووظائف الكلى.

ويرصد موقع «Mayo Clinic» الطبي أبرز ما يحدث للجسم عند قلة شرب الماء في الشتاء، والأعراض التي قد تصيبك دون أن تنتبه، وهي:

- جفاف الجلد وفقدان المرونة:

يُعد الجلد أول المتأثرين بنقص الماء، حيث يصبح جافًا ومشدودًا وتظهر خطوط دقيقة أكثر من المعتاد. وتعتمد الخلايا الجلدية على الترطيب للحفاظ على نعومتها ومرونتها.

- اضطرابات الجهاز الهضمي:

قلة شرب الماء تُبطئ حركة الأمعاء وتزيد احتمالية الإصابة بالإمساك. كما قد تصبح المعدة أكثر حساسية لأن الماء يساعد في تكوين العصارات الهضمية وتسهيل مرور الطعام.

- تعب وخمول مستمر:

انخفاض الترطيب يؤثر على الدورة الدموية وكفاءة وصول الأكسجين للجسم، ما يسبب شعورًا دائمًا بالإرهاق والكسل، حتى مع قلة المجهود.

- تكوّن حصى الكلى أو تهيج المثانة:

عندما يقل شرب الماء، يزداد تركيز البول وتعمل الكلى على تركيز الأملاح والمعادن، ما يزيد احتمالية تكوّن حصى الكلى، فضلًا عن تهيّج المثانة.

- صداع متكرر أو دوار:

الماء عنصر أساسي للحفاظ على ضغط الدم وتدفقه نحو الدماغ. وعند نقصه قد يحدث انخفاض طفيف في الضغط، مما يؤدي إلى الصداع أو الدوار.

كيف تحافظ على ترطيب جسمك في الشتاء؟

ـ شرب كوب ماء كل ساعة حتى دون الشعور بالعطش.

ـ تناول مشروبات دافئة خالية من الكافيين مثل شاي الأعشاب.

ـ إبقاء زجاجة ماء بالقرب منك طوال اليوم.

ـ الإكثار من الفواكه الغنية بالماء مثل التفاح والبرتقال والخيار.