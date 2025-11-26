تباين مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء وسط ضغوط على الأسهم

استهلت البورصة المصرية ، جلسة اليوم الأربعاء على تباين ملحوظ بين مؤشرات السوق، حيث تعرض المؤشر الرئيسي لضغوط بيعية من أسهم كبرى الشركات، في الوقت الذي واصل فيه مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100 أداءً إيجابيًا مدعومًا بمشتريات على الأسهم المتوسطة والصغيرة.

أداء المؤشرات

تراجع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 0.25% مسجلاً 39804 نقطة.

انخفاض مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 0.08% ليصل إلى 49174 نقطة.

ارتفاع مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 0.02% مسجلًا 18034 نقطة.

سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 26-11-2025 أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 26-11-2025

صعود مؤشر EGX35-LV بنسبة 0.38% ليسجل 4451 نقطة.

صعود مؤشر إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 0.36% إلى 12256 نقطة.

ارتفاع مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 0.22% ليبلغ 16237 نقطة.

تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.02% إلى 4196 نقطة.

زيادة مؤشر تميز بنسبة 0.07% ليسجل 18395 نقطة.