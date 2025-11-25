قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حركة تنقلات موسعة في وزارة البترول
بث مباشر | أحمد موسى يعرض عملية فرز أصوات انتخابات النواب 2025 على الهواء
بالعكاز والجلباب الصعيدي .. سما المصري تدلي بصوتها في انتخابات النواب | صور
وزير الخارجية: ندعم مساعي لبنان لتجاوز تحدياته بما يصون أمنه واستقراره
أسامة ربيع: 4 مليار و 100 ألف دولار حصيلة قناة السويس عام 2025
الأقمار الصناعية: سحب رعدية ممطرة تغطي عدة مناطق بالبلاد| الطقس
هيئة قناة السويس: قمة السلام نجحت فى تعزيز الاستقرار بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب
التزام مصر بمبدأ "الصين الواحدة".. مدبولي يثمن قرارات زيادة الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
نزاهة: غياب الدعاية الانتخابية أمام اللجان .. والمتابعون الدوليون أشادوا بالإقبال الكثيف
تقترب من 20 يومًا.. خريطة إجازات 2026 للموظفين والطلاب
حازم بدوي: الإقبال في المرحلة الثانية من انتخابات النواب أكبر عن الأولى
قبل ساعة من غلق اللجان .. توافد كبير من المواطنين على اللجان الانتخابية بمصر الجديدة
مقالات

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

أحمد حسن رمضان
أحمد حسن رمضان

براءٌ… يا طفلَ غزّةَ، يا ظِلَّ الحكايةِ الذي رافقني عبرَ الأزمنةِ المتراميةِ على بحرِ الذكرياتِ، أكتبُ إليكَ اليومَ للمرةِ الأخيرةِ.
ليس لأن قلبي تعبَ، أو لأن يراعي جَفَّ،
بل لأن الوصلَ الذي كان يربطني بك وبحسامٍ انقطعَ، انقطاعًا يُشبهُ قطعَ حبلِ الوتينِ؛ وانسلاخَ الروحِ من الجسدِ، حين لا يعودُ شيءٌ كما كان، ولا يبقى للطريقِ معنًى.

كانت الكلماتُ تعرفُكما، وكان السرُّ يمشي بخِفَّةٍ بين الحروفِ، ثم فجأةً… غابتِ الكلمةُ، وغاب سرُّها، وصِرتُ أقفُ عاجزًا أمام حروفٍ أُرسِلُها من أعماقِ الوجدانِ.

سألتُ عنكما مرّاتٍ ومرّاتٍ… لكنَّ التجاهلَ كان سيّدَ الموقفِ؛ لا جوابٌ، ولا إشارةٌ، وكأنَّ الهواءَ نفسُه اختار الصمتَ، وربما لأني كنتُ صادقًا، فالصدقُ في زمنٍ كهذا يُرهقُ أكثرَ ممّا يريحُ.

بحثتُ عنكما في الصدَى، في الخطى، في الأخبارِ التي لا تأتي، لكنَّ كلَّ الطرقِ التي كانت تؤدّي إليكما أصبحت بلا ملامحَ، وانطفأتِ المعاني واحدًا تلوَ آخرَ، حتى لم يبقَ في يدي سوى فراغٍ يُشبهُ الغيابَ.

ومع ذلك… ورغم كلّ ما انقطعَ وتلاشى، تبقى أمنيةٌ واحدةٌ: أن تكونا بخيرٍ، هذا كلُّ ما تبقّى.. أن يحفظَكما اللهُ، قلبي لم يزلْ يُراوحُ بين الصمتِ والذكرى، وأنا أذكركما في صدَى كلِّ كلمةٍ لم تُرسَلْ.

براءٌ… يا صغيرَ غزّةَ، وحسامٌ يا ظلَّه… أعرفُ أنّ كلماتي لن تصلَ إليكما بعدَ اليومِ، فاعلما أنَّ الطريقَ هو الذي ضاع، لا قلبٌ أحبَّكما، وداعًا يا أبطالَ غزّةَ… وداعًا حتى أطمئنَّ عليكما، ولو بكلمة، ولو بهمسةٍ.. أنتظرُ آيةً من آياتِ السماء.

﴿وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ﴾

حبلِ الوتينِ الروحِ طفلَ غزّةَ

يسرا وإلهام شاهين وهالة سرحان يخطفن الأنظار بمهرجان شرم الشيخ للمسرح

يسرا وإلهام شاهين
يسرا وإلهام شاهين
يسرا وإلهام شاهين

أطعمة تساعدك على التخلص من سيلان الأنف أثناء نزلات البرد.. وأخرى تجنبها تماما

أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا
أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا
أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا

لهذه الأسباب يجب إخبار طبيب أسنانك إذا كنت مصابًا بأمراض القلب .. دراسة تكشف العلاقة

لماذا يجب أن تخبر طبيب أسنانك بإصابتك بأمراض القلب؟
لماذا يجب أن تخبر طبيب أسنانك بإصابتك بأمراض القلب؟
لماذا يجب أن تخبر طبيب أسنانك بإصابتك بأمراض القلب؟

محمد رشاد

محمد رشاد يطرح أغنيته "أنا موعود"

