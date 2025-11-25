مسنّة تدلي بصوتها بمدرسة العصلوجي بالزقازيق

شهدت لجنة مدرسة العصلوجي الإعدادية بمركز الزقازيق حرص الحاجة ليلى إبراهيم، البالغة من العمر 77 عاما علي الإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس النواب، رغم قيامها بإجراء عملية جراحية بعينها.

واكدت الحاجة ليلي حرصها علي النزول والمشاركة في الانتخابات رغم مرور ثلاثة أيام فقط على إجرائها عملية في عينها مشيرة الي أن مشاركتها في الانتخابات واجب وطني لا يمكن التخلي عنه.

جدير بالذكر أن عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب يبلغ ٤ ملايين و٨٨٤ ألف و١٠٤ ناخب وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات للإدلاء بأصواتهم أمام ٩٧٥ مركز انتخابي بنطاق دائرة المحافظة يستوعب ١٠٤٠ لجنة فرعية و ٩ لجان عامة وذلك للمنافسة بين ٢٥٣ مرشح فردي للحصول علي ٢١ مقعد فردي و ٢١ مقعد بالقائمة.