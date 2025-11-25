رئيس جامعة الزقازيق: انتخابات النواب محطة محورية في تعزيز مسار الديمقراطية

أدلى الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، اليوم الثلاثاء بصوته في انتخابات مجلس النواب، وذلك داخل لجنته الانتخابية بمدرسة الحسينية الابتدائية الجديدة النموذجية بمدينة الزقازيق، وسط تنظيم متميز وتسهيلات قدمتها الجهات المشرفة على العملية الانتخابية لضمان انسيابية التصويت للمواطنين.

أكد رئيس الجامعة عقب مشاركته أن الانتخابات البرلمانية تمثل محطة محورية في تعزيز المسار الديمقراطي وترسيخ دور المؤسسات التشريعية، مشددًا على أن المشاركة في العملية الانتخابية واجب وطني يعكس وعي الشعب المصري ورغبته في دعم الاستقرار والتنمية.

أشاد الدكتور الدرندلي بالتنظيم داخل اللجنة وتعاون القائمين عليها، وبالإقبال الملحوظ من المواطنين، مؤكدًا أن الهيئة الوطنية للانتخابات وفّرت بيئة مناسبة تضمن النزاهة والشفافية.

كما دعا رئيس الجامعة أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب إلى ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الوطني المهم، بما يبرز الدور الواعي والمسؤول للمجتمع الجامعي في دعم الدولة المصرية.

جدير بالذكر أن عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب يبلغ ٤ ملايين و٨٨٤ ألف و١٠٤ ناخب وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات للإدلاء بأصواتهم أمام ٩٧٥ مركز انتخابي بنطاق دائرة المحافظة يستوعب ١٠٤٠ لجنة فرعية و ٩ لجان عامة وذلك للمنافسة بين ٢٥٣ مرشح فردي للحصول علي ٢١ مقعد فردي و ٢١ مقعد بالقائمة.