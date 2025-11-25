قبل ساعات من غلق باب الاقتراع .. احتشاد الناخبين أمام اللجان بالشرقية .. صور

شهدت عدد من اللجان الانتخابية بمركز بلبيس احتشاد أعداد كبيرة من الناخبين قبل ساعات قليلة من غلق باب الاقتراع في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب وسط تنظيم وتواجد امني محكم.

ومن جانبه تابع المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية مع رؤساء المراكز والمدن سير العملية الانتخابية والتأكد من سيرها بيسر وسلاسة دون أي معوقات.

جدير بالذكر أن عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب يبلغ ٤ ملايين و٨٨٤ ألف و١٠٤ ناخب وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات للإدلاء بأصواتهم أمام ٩٧٥ مركز انتخابي بنطاق دائرة المحافظة يستوعب ١٠٤٠ لجنة فرعية و ٩ لجان عامة وذلك للمنافسة بين ٢٥٣ مرشح فردي للحصول علي ٢١ مقعد فردي و ٢١ مقعد بالقائمة.