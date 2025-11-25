الشرقية .. إقبال كثيف من أهالي قرية الهيصمية على لجنة مدرسة غيث

شهدت مدرسة غيث بقرية الهيصمية بمحافظة الشرقية توافدا ملحوظا من المواطنين، الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، وسط أجواء من التنظيم والانضباط داخل اللجان.

وأكد محمد نبيل أحد أبناء القرية أن المواطنين حرصوا على الحضور بكثافة منذ الساعات الأولى، مشيرا إلى أن أفراد الأمن قدموا تسهيلات واضحة ساهمت في تسريع عملية دخول الناخبين وتنظيمهم داخل اللجان.

وانطلق اليوم الثاني من المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في الداخل والتي تُجرى تحت إشراف مستشاري الهيئات القضائية.

وتضم المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية 13 محافظة وهي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.

ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، قرابة 35 مليون ناخب يتوزعون على 73 دائرة انتخابية تضم 5287 لجنة اقتراع فرعية، فيما يبلغ عدد المرشحين الذين يخوضون غمار المنافسة بالنظام الفردي في هذه المرحلة 1316 مرشحا، يتنافسون على 141 مقعدا فرديا بالإضافة إلى قائمة واحدة على قطاعي الانتخاب بنظام القوائم.