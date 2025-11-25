برلماني: الإخوان تستهدف مؤسسات الدولة لتشويه الانتخابات.. ووعي المصريين الحائط المنيع

أكد النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن مؤسسات الدولة المصرية تواجه منذ سنوات حربًا ممنهجة تقودها جماعة الإخوان، تقوم خلالها ببث الأكاذيب والتحريض والتشويه، بهدف ضرب الثقة بين الدولة والمواطن وزعزعة الاستقرار الوطني.

وقال «حافظ» إن جماعة الإخوان تُظهر عداءً صريحًا تجاه أجهزة الدولة، وعلى رأسها وزارة الداخلية، لأنها لعبت الدور الأبرز في كشف جرائم الجماعة عبر السنوات، وحمت الوطن من مخططاتها التخريبية. وأوضح أن استهداف الإخوان للداخلية تحديدًا يعود إلى فشلهم في مواجهة قوة الدولة وقدرتها على إحباط مخططاتهم.

وأضاف أن الجماعة تعمل ليل نهار على تشويه المؤسسات الوطنية ومحاولة إسقاطها عبر حملات مغرضة على مواقع التواصل الاجتماعي، وترويج الشائعات حول العملية الانتخابية بهدف التقليل من شرعيتها أمام الرأي العام.

وشدد النائب أحمد حافظ على أن وعي الشعب المصري هو خط الدفاع الأول في مواجهة هذه الحملات، مؤكدًا أن المشاركة في انتخابات مجلس النواب 2025 تمثل رسالة قوية تؤكد وقوف المصريين خلف دولتهم ومؤسساتها.

وأكد أن حزب حماة الوطن، ومعه القوى الوطنية المخلصة، يعملون على فضح مخططات الإخوان وتفنيد أكاذيبهم، مشددًا على أن المصريين قادرون على إفشال كل محاولة تستهدف ضرب الاستقرار أو التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية.

وأكد على أن مؤسسات الدولة ستظل قوية وصلبة بفضل دعم الشعب، وأن محاولات الجماعة الإرهابية لن تنجح في إرباك المشهد أو تعطيل مسيرة البناء والتنمية.