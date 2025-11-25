قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الانفصال عن سوريا | أحمد موسى ينفعل على الهواء .. شاهد
محافظة الجيزة تبدأ تسليم المركبات الجديدة بديل التوك توك .. صور
وزير خارجية فرنسا: فظائع الدعم السريع بالسودان يجب ألا تمر دون عقاب
حركة تنقلات موسعة في وزارة البترول
بث مباشر | أحمد موسى يعرض عملية فرز أصوات انتخابات النواب 2025 على الهواء
بالعكاز والجلباب الصعيدي .. سما المصري تدلي بصوتها في انتخابات النواب | صور
وزير الخارجية: ندعم مساعي لبنان لتجاوز تحدياته بما يصون أمنه واستقراره
أسامة ربيع: 4 مليار و 100 ألف دولار حصيلة قناة السويس عام 2025
الأقمار الصناعية: سحب رعدية ممطرة تغطي عدة مناطق بالبلاد| الطقس
هيئة قناة السويس: قمة السلام نجحت فى تعزيز الاستقرار بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب
التزام مصر بمبدأ "الصين الواحدة".. مدبولي يثمن قرارات زيادة الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
نزاهة: غياب الدعاية الانتخابية أمام اللجان .. والمتابعون الدوليون أشادوا بالإقبال الكثيف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: الإخوان تستهدف مؤسسات الدولة لتشويه الانتخابات.. ووعي المصريين الحائط المنيع

النائب أحمد حافظ
النائب أحمد حافظ
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن مؤسسات الدولة المصرية تواجه منذ سنوات حربًا ممنهجة تقودها جماعة الإخوان، تقوم خلالها ببث الأكاذيب والتحريض والتشويه، بهدف ضرب الثقة بين الدولة والمواطن وزعزعة الاستقرار الوطني.

وقال «حافظ» إن جماعة الإخوان تُظهر عداءً صريحًا تجاه أجهزة الدولة، وعلى رأسها وزارة الداخلية، لأنها لعبت الدور الأبرز في كشف جرائم الجماعة عبر السنوات، وحمت الوطن من مخططاتها التخريبية. وأوضح أن استهداف الإخوان للداخلية تحديدًا يعود إلى فشلهم في مواجهة قوة الدولة وقدرتها على إحباط مخططاتهم.

وأضاف أن الجماعة تعمل ليل نهار على تشويه المؤسسات الوطنية ومحاولة إسقاطها عبر حملات مغرضة على مواقع التواصل الاجتماعي، وترويج الشائعات حول العملية الانتخابية بهدف التقليل من شرعيتها أمام الرأي العام.

وشدد النائب أحمد حافظ على أن وعي الشعب المصري هو خط الدفاع الأول في مواجهة هذه الحملات، مؤكدًا أن المشاركة في انتخابات مجلس النواب 2025 تمثل رسالة قوية تؤكد وقوف المصريين خلف دولتهم ومؤسساتها.

وأكد أن حزب حماة الوطن، ومعه القوى الوطنية المخلصة، يعملون على فضح مخططات الإخوان وتفنيد أكاذيبهم، مشددًا على أن المصريين قادرون على إفشال كل محاولة تستهدف ضرب الاستقرار أو التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية.

وأكد على أن مؤسسات الدولة ستظل قوية وصلبة بفضل دعم الشعب، وأن محاولات الجماعة الإرهابية لن تنجح في إرباك المشهد أو تعطيل مسيرة البناء والتنمية.

الإخوان مجلس الشيوخ الشيوخ النائب أحمد حافظ حزب حماة الوطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايتن عامر

أيتن عامر ترد على والدة المذيعة شيماء جمال: مليش في تجارة العجول

ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

وزير التربية والتعليم

مفيش تأجيل.. التعليم: موعد امتحانات نصف العام 10 يناير للنقل و17 للإعدادية

رمضان صبحي

معملوش حاجة.. ملخص مرافعات دفاع رمضان صبحي وباقي المتهمين بقضية التزوير

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

صورة أرشيفية

إجراءات عاجلة بالمدارس لوقاية الطلاب من فيروس ماربورج |ماذا قررت تعليم البحيرة؟

رمضان صبحي

بعد فض الأحراز ومرافعات الدفاع.. رفع جلسة محاكمة رمضان صبحي للقرار

حالة الطقس

حالة الطقس غداً في مصر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

ترشيحاتنا

الصين وروسيا

مسئول صيني: نسعى لتعزيز التعاون في مجال الطاقة مع روسيا

علم الصين وماليزيا

الصين وماليزيا تبحثان تعزيز التعاون المشترك

النموالاقتصادي

البنك الأوروبي: تباطؤ النمو السكاني يحدث فوضى اقتصادية

بالصور

أحمد مجدي وداليا مصطفى أول الحضور على السجادة الخضراء لمهرجان الفيوم السينمائي | صور

أحمد مجدي
أحمد مجدي
أحمد مجدي

مسنّة تدلي بصوتها بمدرسة العصلوجي بالزقازيق

انتخابات
انتخابات
انتخابات

يسرا وإلهام شاهين وهالة سرحان يخطفن الأنظار بمهرجان شرم الشيخ للمسرح

يسرا وإلهام شاهين
يسرا وإلهام شاهين
يسرا وإلهام شاهين

أطعمة تساعدك على التخلص من سيلان الأنف أثناء نزلات البرد.. وأخرى تجنبها تماما

أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا
أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا
أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا

فيديو

محمد رشاد

محمد رشاد يطرح أغنيته "أنا موعود"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

المزيد