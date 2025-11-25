أخبار السيارات | عربية تباع بـ 20 مليار دولار لسبب غريب .. وهذه أفضل شركة لمركبات الدفع الرباعي

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

انتشرت على مواقع التواصل معلومات تزعم أن قضبان مساند الرأس المعدنية صُممت خصيصًا لكسر زجاج السيارة أثناء الحوادث، لكن الخبراء أكدوا أن هذا الاعتقاد غير صحيح تمامًا. وظيفة القضبان الأساسية هي تثبيت مسند الرأس وضبطه، بينما لا توجد أي معايير تصنيع تُلزم الشركات باستخدامها كأداة طوارئ. ومع ذلك، قد تساعد القضبان في بعض الحالات طارئًة بفضل متانتها، لكنها ليست وسيلة رسمية لإنقاذ الركاب.



كشفت تقارير أمريكية عن تورط عامل في أحد مصانع فورد بسرقة كميات ضخمة من قطع الغيار بمساعدة أبنائه، وبيعها عبر قنوات غير شرعية. التحقيقات تشير إلى أن قيمة المسروقات وصلت إلى ملايين الدولارات، في واحدة من أكبر قضايا السرقة داخل مصانع السيارات. فورد أكدت تعاونها الكامل مع السلطات لاستعادة حقوقها.



بيعت سيارة كلاسيكية نادرة لم تستخدم من قبل، وما تزال بحالتها الأصلية تمامًا، مقابل 20 مليون دولار في مزاد عالمي. السيارة تُعد واحدة من أكثر الطرازات حفاظًا على حالتها منذ خروجها من المصنع، وهو ما منحها قيمة استثنائية بين هواة اقتناء السيارات التاريخية.



في مفاجأة غير متوقعة، تصدرت علامة تجارية غير معتادة قائمة أفضل شركات سيارات الدفع الرباعي وفق تقييمات الجودة والاعتمادية لعام 2025. وتفوقت العلامة على تويوتا وهوندا بفضل قوة المحركات، الاعتمادية، وتجهيزات السلامة المتقدمة. التقرير أشار إلى أن الشركات الصينية والأوروبية تنافس بقوة في هذا القطاع.



رفعت مجموعة من مالكي سيارات جنرال موتورز دعوى قضائية تفيد بأن بعض محركات الشركة قد تتعرض لأعطال خطيرة بعد تغيير الزيت، بسبب عيب تصنيعي يؤثر على ضغط الزيت. الشكوى تتهم الشركة بإخفاء المشكلة، بينما أكدت جنرال موتورز أن المحركات آمنة وأنها ستراجع الحالات المتضررة.