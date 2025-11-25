قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
دعماً للإبداع والتراث .. وزير الثقافة يقرر مكافأة 50 من فرق الفنون الشعبية بأسيوط

وزير الثقافة يقرر مكافأة 50 من فرق الفنون الشعبية بأسيوط تقديرًا لابدعاتهم
وزير الثقافة يقرر مكافأة 50 من فرق الفنون الشعبية بأسيوط تقديرًا لابدعاتهم
إيهاب عمر

قرر الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة اليوم مكافأة 50 فردًا من فرق الفنون الشعبية بأسيوط بمكافآت مالية، تقديرًا لإبداعاتهم ومجهوداتهم الفنية المتميزة، وذلك خلال زيارته التفقدية لمحافظة أسيوط لمتابعة أعمال التطوير والصيانة بالمنشآت الثقافية، واستعراض فرص تعزيز الحراك الفني والإبداعي في المحافظة.

عرض حي لفرقة أسيوط للفنون الشعبية

اختتم وزير الثقافة ومحافظ أسيوط جولتهما بمدينة الملاهي بأسيوط الجديدة بحضور عرض حي لفرقة أسيوط للفنون الشعبية وفرقة الطبل والمزمار البلدي، حيث قدمت الفرق مجموعة من الفقرات الفنية التي جسدت التراث الثقافي والفني العريق للمحافظة.

دعم المواهب المحلية

وعقب العرض، أشاد وزير الثقافة بالمستوى الإبداعي للفرق، مؤكدًا أن هذه العروض تعكس مدى غنى المشهد الثقافي بأسيوط، وتفتح آفاقًا أوسع لتشجيع الشباب على المشاركة في الفعاليات الفنية، وأضاف نحن ملتزمون بدعم المواهب المحلية وتوفير المنصات التي تمكنها من تقديم عروضها للجمهور، بما يسهم في صون التراث وتعزيز الوعي الثقافي بين الأجيال.

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو أن الوزارة تسعى إلى توسيع شبكة الأنشطة الثقافية في جميع المحافظات، خاصة تلك التي تمتلك إرثًا حضاريًا غنيًا مثل أسيوط، مشيرًا إلى أن التعاون مع الجهات المحلية يضمن تطوير البرامج الفنية وتوفير فرص أكبر للابتكار والإبداع للفنانين الشباب.

من جانبه، أعرب اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط عن تقديره للجهود المبذولة من وزارة الثقافة في دعم فرق الفنون الشعبية بالمحافظة، مؤكدًا أن هذه المبادرة تشجع الفنانين المحليين على صقل مواهبهم وتقديم عروض فنية متميزة، وقال نفتخر بما تقدمه فرقنا الفنية، وهذه المكافآت ليست مجرد تقدير مالي، بل دعم معنوي يحفز على استمرار الإبداع والحفاظ على الهوية التراثية لأسيوط.

وزير الثقافة فرق الفنون الشعبية فرق الفنون الشعبية بأسيوط مكافآت مالية المنشآت الثقافية

