مسرح قصر ثقافة أسيوط في ثوب جديد | صور

واصل اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، جولتهما الميدانية بتفقد قصر ثقافة أسيوط بمدينة أسيوط، وذلك في إطار متابعة الأنشطة الثقافية والفنية والاطلاع على حالة المرافق والخدمات المقدمة للجمهور.

رافقهما خلال الجولة الدكتور علاء عبدالسلام رئيس دار الأوبرا المصرية والدكتور جمال عبدالناصر مدير عام إقليم وسط الصعيد الثقافي والمهندس عصام عبدالظاهر وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، وممدوح جبر رئيس حي غرب، وخالد خليل مدير عام فرع ثقافة أسيوط وكان في استقبالهم الدكتورة صفاء كامل مدير قصر الثقافة، إلى جانب لفيف من القيادات التنفيذية والثقافية بالمحافظة.

المسرح الرئيسي يتسع لـ 441 فردًا

بدأت الزيارة بتفقد المسرح الرئيسي الذي يتسع لـ 441 فردًا، حيث تمت مراجعة حالته الفنية وتجهيزاته، كما تفقدا المسرح الصيفي ووجها بتعديل أرضيته لتصبح أكثر أمانًا وملاءمة لاستقبال الأنشطة والعروض الفنية، كما شدد المحافظ والوزير على تنظيم عروض الأفلام بنادي السينما وتعزيز الأنشطة المسرحية، مع تشجيع الرواد على المشاركة في الفعاليات المتنوعة.

تفقد معرض الكتاب والمشغولات اليدوية

كما وجه المحافظ خلال الجولة بحصر احتياجات قصر ثقافة أسيوط وتحديد أولويات التطوير، مؤكدًا توفير الدعم اللازم لضمان استمرار الأنشطة الثقافية بما يليق بأهالي المحافظة واختتمت الجولة بتفقد معرض الكتاب ومعرض المشغولات اليدوية المُقام في بهو القصر، وما يحتويه من منتجات فنية وحرفية تعكس إبداع المشاركين.

وقال اللواء دكتور هشام أبو النصر، أن قصر ثقافة أسيوط يعد أحد أهم المنابر الثقافية في المحافظة، ونسعى إلى تطويره ليقدم خدمات وفعاليات أكثر تنوعًا وجودة موجهًا بحصر جميع احتياجات القصر وتوفير ما يلزم من دعم فني وإنشائي لضمان استمرارية دوره في خدمة المواطنين لافتا إلى إننا نعمل على تعزيز حضور الفن والمسرح والسينما داخل أسيوط، لأن الثقافة هي الركيزة الأساسية لبناء الوعي وتنمية المجتمع.

احتضان الفنون ونشر الوعي

من جانبه أكد، وزير الثقافة حرض الوزارة على تطوير البنية الثقافية في كل محافظات مصر، ويأتي قصر ثقافة أسيوط ضمن أولوياتنا نظرًا لدوره المهم في احتضان الفنون ونشر الوعي منوها إلى أن ما شاهدناه اليوم من طاقات وإمكانات يدفعنا إلى دعم الأنشطة المسرحية والسينمائية وتطوير المرافق الفنية بما يلبي احتياجات الجمهور قائلا نعمل بالتعاون مع المحافظة على توفير بيئة ثقافية جاذبة تتيح للمواطنين التعبير عن مواهبهم والمشاركة في الحياة الثقافية بشكل أوسع.

واختتمت الزيارة بالتأكيد على استمرار التعاون بين المحافظة ووزارة الثقافة لتطوير قصور الثقافة وتوسيع دائرة الأنشطة والفعاليات، بما يضمن وصول الخدمات الثقافية إلى مختلف الفئات وتعزيز مكانة أسيوط كمركز ثقافي بارز في صعيد مصر.