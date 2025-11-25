يخدم 22 قرية .. هنو و أبو النصر يزوران قصر ثقافة ناصر ببني مر | صور

واصل اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، جولتهما الميدانية بتفقد قصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر بقرية بني مر بمركز الفتح، وذلك لمتابعة الأنشطة الثقافية والفنية المقدمة للجمهور والاطلاع على طبيعة الخدمات التي يوفرها القصر لأبناء القرى المجاورة.

رافقهما خلال الجولة الدكتور علاء عبدالسلام رئيس دار الأوبرا المصرية والدكتور جمال عبدالناصر مدير عام إقليم وسط الصعيد الثقافي والمهندس عصام عبدالظاهر وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، وأحمد عبد الحكيم رئيس مركز ومدينة الفتح، وخالد خليل مدير عام فرع ثقافة أسيوط وكان في استقبالهم أحمد حمزة مدير قصر ثقافة جمال عبدالناصر بقرية بني مر بالفتح، إلى جانب لفيف من القيادات التنفيذية والثقافية بالمحافظة.

مرتدين الزي الفرعوني

وجاء الاستقبال بطابع احتفالي مميز، حيث اصطف العاملون أمام القصر حاملين الأعلام ومرتدين الزي الفرعوني، في إشارة تراثية تعكس ارتباط الثقافة المحلية بالحضارة المصرية العريقة.

ورشة حكي للأطفال حول المتحف المصري الكبير

وبدأت الجولة بتفقد معرض منتجات ورش الفنون التشكيلية الذي يضم نماذج من المشغولات اليدوية والأعمال الفنية التي أنتجتها ورش القصر، كما تابع المحافظ والوزير ورشة حكي للأطفال حول المتحف المصري الكبير داخل مكتبة الطفل، إلى جانب زيارة ورشة التفصيل والخياطة بقاعة نشاط المرأة.

أفضل نادٍ تكنولوجيا

وشملت الزيارة حضور محاضرة تكنولوجية بعنوان Brain Rot داخل نادي التكنولوجيا، حيث أكد القائمون عليه حصول النادي على لقب أفضل نادٍ تكنولوجيا لعدة سنوات، وهو ما يعكس نجاح برامج التوعية الرقمية التي يقدمها القصر لفئات المجتمع المختلفة.

كما تفقدا المسرح المقام على مساحة 300 متر مربع ويتسع لـ 145 فردًا، وقدم عدد من المواهب الغنائية بالقصر عرضًا وطنيًا نال إعجاب الحضور واطلع المحافظ والوزير أيضًا على الندوة المكتبية التي تناولت دور الاحتفالات والمناسبات في تعزيز الروابط الاجتماعية والثقافية، فضلًا عن زيارة قاعة البانوراما ومقتنيات الزعيم جمال عبد الناصر التي تشمل تمثالًا وعددًا من الصور النادرة واختتمت الجولة بحضور ندوة ثقافية حول التنمر وطرق التعامل معه.

من جانبه أكد محافظ أسيوط أن ما شاهدناه اليوم يعكس روحًا جديدة داخل قصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر، وروح عمل جاد يستحق الدعم هذه المؤسسة تقدم خدمات نوعية لأهالي 22 قرية، وتحتضن مواهب من مختلف الأعمار، وهو ما يدفعنا إلى تعزيز بنيتها التحتية وتوفير كل ما يلزم لضمان استمرار الأنشطة وتطويرها مشيرا إلى إننا نؤمن بأن الاستثمار في الثقافة هو استثمار في الإنسان أولًا، وما يقدمه هذا القصر من خدمات تعليمية وفنية وتكنولوجية يمثل خطوة مهمة نحو بناء جيل واعٍ قادر على الإبداع والمشاركة المجتمعية.

توسيع دائرة الوعي الثقافي

وأكد اللواء هشام أبوالنصر إنه سيواصل التنسيق مع وزارة الثقافة لدعم المراكز الثقافية كافة بمركز الفتح وبقية مراكز المحافظة، بما يسهم في نشر الفنون وتوسيع دائرة الوعي الثقافي في القرى والنجوع."

من جانبه قال الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة إن قصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر يمثل نموذجًا متكاملًا للمراكز الثقافية التي نطمح إلى تعميمها في مختلف محافظات مصر. ما شاهدناه اليوم من أنشطة متنوعة تشمل الفنون التشكيلية، التكنولوجيا، المسرح، وورش المرأة والطفل الأمر الذي يعكس قدرة القصر على خدمة المجتمع بطريقة حقيقية وملموسة مؤكدا نحن ملتزمون بتعزيز دوره، وتوجيه موارد إضافية لتوسيع برامجه، وفتح مسارات جديدة للتدريب، خاصة في تعليم الموسيقى والفنون، بالتعاون مع أساتذة كليات الفنون الجميلة والفنون التطبيقية. كما نعمل على إدراج برامج لتعليم اللغات الأجنبية بما يفتح آفاقًا أوسع لأبناء القرى في سوق العمل.

واختتمت الزيارة بالتأكيد على استمرار التعاون بين المحافظة ووزارة الثقافة لتعزيز الأنشطة والبرامج النوعية، بما يضمن ترسيخ دور الثقافة كأداة للتنمية ودعم الهوية المصرية في قلب الصعيد.

جدير بالذكر أن يقع القصر على مساحة 750 مترًا مربعًا، وتم إنشاؤه عام 2018 على طراز الفنان العالمي حسن فتحي المميز بالقباب، ويتكون من ثلاثة طوابق تضم قاعات متعددة الاستخدام. وقد حصل القصر على لقب أفضل قصر ثقافة في مصر لعام 2019، ويقدم خدماته لنحو 22 قرية بالمركز ومدينة أسيوط الجديدة، مستهدفًا مختلف الفئات من الأطفال والشباب والمرأة وذوي الهمم.