الانفصال عن سوريا | أحمد موسى ينفعل على الهواء .. شاهد
محافظة الجيزة تبدأ تسليم المركبات الجديدة بديل التوك توك .. صور
وزير خارجية فرنسا: فظائع الدعم السريع بالسودان يجب ألا تمر دون عقاب
حركة تنقلات موسعة في وزارة البترول
بث مباشر | أحمد موسى يعرض عملية فرز أصوات انتخابات النواب 2025 على الهواء
بالعكاز والجلباب الصعيدي .. سما المصري تدلي بصوتها في انتخابات النواب | صور
وزير الخارجية: ندعم مساعي لبنان لتجاوز تحدياته بما يصون أمنه واستقراره
أسامة ربيع: 4 مليار و 100 ألف دولار حصيلة قناة السويس عام 2025
الأقمار الصناعية: سحب رعدية ممطرة تغطي عدة مناطق بالبلاد| الطقس
هيئة قناة السويس: قمة السلام نجحت فى تعزيز الاستقرار بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب
التزام مصر بمبدأ "الصين الواحدة".. مدبولي يثمن قرارات زيادة الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
نزاهة: غياب الدعاية الانتخابية أمام اللجان .. والمتابعون الدوليون أشادوا بالإقبال الكثيف
إدارة مكافحة العدوى بجامعة أسيوط تحصل على اعتماد الجودة الدولي

إيهاب عمر

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، عن حصول إدارة مكافحة العدوى بالمستشفيات الجامعية على شهادة الجودة والاعتماد الدولي ISO 9001:2015، في إنجاز جديد يضاف إلى سلسلة النجاحات التي تحققها المدينة الطبية بالجامعة، ويعكس التزامها بتطبيق أحدث الممارسات العالمية في مجال مكافحة العدوى وتعزيز جودة الرعاية الصحية.

جاء هذا الإنجاز تحت إشراف كل من: الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور خالد عبد العزيز، مدير المستشفى الجامعي الرئيس، والدكتور طارق المليجي، مدير وحدة الجودة المركزية بالمستشفيات الجامعية، والدكتورة أسماء الدروي، مدير إدارة مكافحة العدوى، والدكتور إيهاب عبد الراضي، نائب مدير إدارة مكافحة العدوى.

 الحد من انتشار العدوى داخل مختلف المستشفيات الجامعية

وأعرب الدكتور المنشاوي عن اعتزازه بهذا الاعتماد الذي يمثل تتويجاً لجهود إدارة مكافحة العدوى في بناء نظام متكامل وفعّال للحد من انتشار العدوى داخل مختلف المستشفيات الجامعية، مشيداً بالتزام الأطقم الطبية والإدارية بتطبيق أعلى معايير الجودة، بما يسهم في ترسيخ ثقافة الجودة والاعتماد في جميع قطاعات الجامعة التعليمية والطبية.

 أكد رئيس الجامعة أن وحدة مكافحة العدوى تُعد أحد المكونات الأساسية داخل مستشفيات جامعة أسيوط، نظراً لدورها الحيوي في رفع الوعي بين الكوادر الطبية حول السياسات والإجراءات التي تُسهم في الحد من انتشار العدوى وحماية المرضى والعاملين والبيئة المحيطة، إلى جانب حرصها على متابعة المستجدات العلمية بما يضمن توفير بيئة آمنة تعزز جودة الخدمة الصحية المقدمة.

 أوضح الدكتور علاء عطية أن كلية الطب ومستشفياتها تعمل بشكل مستمر على الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية، وجعل سياسات مكافحة العدوى جزءاً أساسياً من الممارسات اليومية داخل المنشآت الطبية، موجهاً شكره لفريق إدارة مكافحة العدوى على جهودهم الكبيرة في الالتزام بالمعايير الدولية للوقاية وتقليل معدلات انتشار العدوى، باعتبار ذلك مسئولية جوهرية تجاه المرضى والعاملين.

يذكر أن فريق الجودة بإدارة مكافحة العدوى يضم كلاً من:
الدكتورة آيات بخيت، الدكتورة سلمى عادل، الدكتورة إيمان عادل، الدكتور مايكل عادل، و محمود قرني، و نجاة حسين، و ولاء عبد العظيم.

أسيوط جامعة أسيوط إدارة مكافحة العدوى المستشفيات الجامعية شهادة الجودة والاعتماد الدولي

