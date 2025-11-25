قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التعليم الإيطالي: التعاون مع مصر يشمل الميكاترونيكس والزراعة والصحة والصناعات الغذائية
بدء امتحانات شهر نوفمبر بمدارس القاهرة الخميس .. شوف جدولك
استكمال مشروع التوثيق والحفظ بالمصاطب الشمالية في الكرنك ضمن أعمال البعثة الإسبانية بالأقصر
العاملون بمستشفى الحسينية المركزي يشاركون في انتخابات النواب 2025 بالشرقية
كامل الوزير: صناعة مضخات المياه من أبرز 28 فرصة صناعية واعدة لجذب الاستثمارات
خامل منذ 12 ألف عام.. بركان في إثيوبيا يستيقظ فجأة| إيه الحكاية؟
مصدر أمني: التصدي بحسم لأي محاولة لإفساد المشهد الانتخابي
وزير التعليم: الشراكات مع إيطاليا ليست مجرد مشروعات تعليمية بل جسور للتواصل الحضاري والاقتصادي
زيلينسكي يزور واشنطن خلال الشهر الجاري لاستكمال المراحل النهائية من خطة السلام
بعد رصد الداخلية لها.. إحالة المخالفات الانتخابية إلى النيابة العامة
فيديوهات لانحرافات جنسية بهواتف المتهمين بهـ تك عرض تلاميذ السلام
النيابة تعمل على استرجاع المحذوف من الكاميرات والهواتف بجريمة مدرسة السلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يشيد بفريق "Bio-Carbon" بعد تأهله لمسابقة "تحدي الشباب" العالمية

محافظ أسيوط يشيد بفريق "Bio-Carbon" بعد تأهله لتمثيل مصر في نهائيات مسابقة "تحدي الشباب" العالمية
محافظ أسيوط يشيد بفريق "Bio-Carbon" بعد تأهله لتمثيل مصر في نهائيات مسابقة "تحدي الشباب" العالمية
إيهاب عمر

أشاد اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، بالإنجاز الذي حققه فريق Bio-Carbon ممثل المحافظة، بعد حصوله على المركز الثاني في مسابقة "تحدي الشباب" التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة)، بالتعاون مع منظمة اليونيسف، ليصعد ضمن فريقين فقط يمثلان مصر في المرحلة العالمية من المسابقة.

 أبرز الفرق المشاركة عن محافظة أسيوط

وأوضح المحافظ أن فريق Bio-Carbon يعد من أبرز الفرق المشاركة عن محافظة أسيوط، وقد تلقى تدريباً مكثفاً داخل مركز شباب ناصر تحت إشراف مديرية الشباب والرياضة بقيادة أحمد سويفي، وكيل الوزارة، ضمن برنامج تدريبات "تحدي الشباب".

ويعتمد مشروع الفريق Bio Carbon Solution على تقديم حل مبتكر للتحديات البيئية والزراعية، من خلال تحويل المخلفات الزراعية إلى "بيوتشار" عالي القيمة داخل أفران مغلقة تقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وتعتمد التكنولوجيا المستخدمة على الانحلال الحراري لتحويل المخلفات مثل قش الأرز وسيقان الذرة إلى منتج ثابت وغني بالكربون، ما يحقق فائدتين أساسيتين، حجز الكربون للمساهمة في مواجهة تغيّر المناخ وإنتاج مادة محسّنة للتربة بما يعزز جودتها وإنتاجيتها.

وأضاف المحافظ أن المسابقة شهدت مشاركة نحو 200 فريق على مستوى الجمهورية، جرى تصعيدهم من خلال معسكرات تدريبية في المحافظات وفق معايير جودة محددة، قبل أن يتم اختيار 5 فرق للتصفية النهائية، ومن بينها فريقا Grecem وBio-Carbon اللذان جرى اختيارهما لتمثيل مصر في التصفيات العالمية.

وأكد اللواء هشام أبوالنصر اهتمام الدولة، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم الشباب وتوفير البرامج والمبادرات التي تساعدهم على إطلاق مشروعات مبتكرة تخدم المجتمع.

 كما ثمن دور وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في توفير الرعاية الكاملة للفرق المشاركة وتقديم كل التسهيلات الممكنة لتمكين الشباب وإتاحة الفرص أمامهم للابتكار والمنافسة.

أسيوط تحدي الشباب وزارة الشباب والرياضة تمكين الشباب منظمة اليونيسف مركز شباب ناصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان صبحي

معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش

سعر الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25-11-2025

ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

بركان

ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟

محمد صلاح ومرموش

وزير الرياضة يطالب أبو ريدة بإنهاء أزمة صلاح ومرموش قبل أمم أفريقيا

حالة الطقس

الطقس اليوم .. استمرار انخفاض الحرارة وأمطار رعدية بهذه المناطق

تريزيجيه

خالد بيبو يوجه رسالة لنجم الأهلي: مينفعش اللي بتعمله

سماع أذان الفجر

5 سنن عند سماع أذان الفجر.. لا تفوت ثوابها

ترشيحاتنا

الهيئة العامة

الرقابة المالية تصدر أول ضوابط لتنظيم المقابل المادي لجهات تسويق التأمين وحماية العملاء

رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء

تعزيز التعاون بين سلامة الغذاء وجايكا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال الصناعات الغذائية

مجلس الإدارة

وزير المالية: أولويتنا توسيع القاعدة الضريبية طواعية عبر خدمات متميزة وحلول تكنولوجية محفزة

بالصور

مقررة المجلس القومي للمرأة بالشرقية تدلي بصوتها في انتخابات النواب

الدكتورة عايدة عطية
الدكتورة عايدة عطية
الدكتورة عايدة عطية

إقبال كثيف من الناخبين بمدرسة الوادي في عين شمس

إقبال كثيف من الناخبين بعين شمس
إقبال كثيف من الناخبين بعين شمس
إقبال كثيف من الناخبين بعين شمس

مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل

مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل
مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل
مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل

عرس ديمقراطي في عابدين.. إقبال كبير من الناخبين للإدلاء بأصواتهم بانتخابات مجلس النواب

الانتخابات البرلمانية بمنطقة عابدين
الانتخابات البرلمانية بمنطقة عابدين
الانتخابات البرلمانية بمنطقة عابدين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي – أستاذ مساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

المزيد