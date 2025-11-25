محافظ أسيوط يشيد بفريق "Bio-Carbon" بعد تأهله لمسابقة "تحدي الشباب" العالمية

أشاد اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، بالإنجاز الذي حققه فريق Bio-Carbon ممثل المحافظة، بعد حصوله على المركز الثاني في مسابقة "تحدي الشباب" التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة)، بالتعاون مع منظمة اليونيسف، ليصعد ضمن فريقين فقط يمثلان مصر في المرحلة العالمية من المسابقة.

أبرز الفرق المشاركة عن محافظة أسيوط

وأوضح المحافظ أن فريق Bio-Carbon يعد من أبرز الفرق المشاركة عن محافظة أسيوط، وقد تلقى تدريباً مكثفاً داخل مركز شباب ناصر تحت إشراف مديرية الشباب والرياضة بقيادة أحمد سويفي، وكيل الوزارة، ضمن برنامج تدريبات "تحدي الشباب".

ويعتمد مشروع الفريق Bio Carbon Solution على تقديم حل مبتكر للتحديات البيئية والزراعية، من خلال تحويل المخلفات الزراعية إلى "بيوتشار" عالي القيمة داخل أفران مغلقة تقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وتعتمد التكنولوجيا المستخدمة على الانحلال الحراري لتحويل المخلفات مثل قش الأرز وسيقان الذرة إلى منتج ثابت وغني بالكربون، ما يحقق فائدتين أساسيتين، حجز الكربون للمساهمة في مواجهة تغيّر المناخ وإنتاج مادة محسّنة للتربة بما يعزز جودتها وإنتاجيتها.

وأضاف المحافظ أن المسابقة شهدت مشاركة نحو 200 فريق على مستوى الجمهورية، جرى تصعيدهم من خلال معسكرات تدريبية في المحافظات وفق معايير جودة محددة، قبل أن يتم اختيار 5 فرق للتصفية النهائية، ومن بينها فريقا Grecem وBio-Carbon اللذان جرى اختيارهما لتمثيل مصر في التصفيات العالمية.

وأكد اللواء هشام أبوالنصر اهتمام الدولة، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم الشباب وتوفير البرامج والمبادرات التي تساعدهم على إطلاق مشروعات مبتكرة تخدم المجتمع.

كما ثمن دور وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في توفير الرعاية الكاملة للفرق المشاركة وتقديم كل التسهيلات الممكنة لتمكين الشباب وإتاحة الفرص أمامهم للابتكار والمنافسة.