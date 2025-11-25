محافظ أسيوط يشهد انطلاق المؤتمر السنوي الخامس للمستشفى العام

شهد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي الخامس لمستشفى أسيوط العام، الذي يعقد هذا العام تحت شعار "متاهة الطب المتكامل .. جسور بين التخصصات"، وذلك ، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ومحافظ الإقليم.

حضر الافتتاح نخبة من القيادات الصحية والنقابية، يتقدمهم الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط ورئيس المؤتمر، والدكتور ضياء عبدالحميد نقيب الأطباء، والدكتور علاء حيالله نقيب الصيادلة، والدكتور أحمد عثمان مدير عام فرع التأمين الصحي بوسط الصعيد، إلى جانب وكلاء مديرية الصحة ومديري الإدارات المتخصصة، والدكتور أمجد محمد يونس مدير مستشفى أسيوط العام ونائب رئيس المؤتمر.

أبرز الخدمات الطبية المقدمة داخل مستشفى أسيوط

بدأت الجلسة الافتتاحية بالسلام الوطني وآيات من الذكر الحكيم، أعقبها عرض فيلم وثائقي تناول أبرز الخدمات الطبية المقدمة داخل مستشفى أسيوط العام، وما شهدته من تطوير وتجهيزات خلال السنوات الأخيرة.

وفي كلمته، أكد محافظ أسيوط أهمية تبني نهج الطب المتكامل الذي يجمع بين مختلف التخصصات الطبية، مشيرًا إلى أن هذا التوجه أصبح ضرورة لضمان تقديم رعاية صحية شاملة ومتميزة للمواطنين، تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمنظومة الصحة.

وأضاف اللواء هشام أبو النصر أن القطاع الصحي بالمحافظة شهد طفرة لافتة خلال الفترة الماضية، وذلك بفضل الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي انعكس في تطوير وإنشاء العديد من المستشفيات العامة والمركزية، ومن بينها مستشفيات: منفلوط، ديروط، ساحل سليم، أبنوب، الرمد، الشاملة، الإيمان، الحميات، وأبوتيج، فضلاً عن الوحدات الصحية المنتشرة بمختلف القرى والمراكز.

ووجه المحافظ الشكر للعاملين بالقطاع الصحي، مثمنًا جهودهم اليومية في تقديم خدمات علاجية متواصلة للمرضى، ودعمهم للأبحاث العلمية وتبادل الخبرات بين التخصصات المختلفة.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد زين الدين حافظ أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز التعاون بين أساتذة جامعة أسيوط وأطباء وزارة الصحة، مشيرًا إلى مشاركة ممثلين لأكثر من 15 تخصصًا طبيًا وصحيًا، تشمل: القلب والقسطرة، الباطنة وأمراض الدم، الكلى الصناعي، الجراحة العامة، النساء والتوليد، الأطفال، الصيدلة، التمريض، العلاج الطبيعي، والتغذية العلاجية.

بدوره، أكد الدكتور أمجد محمد يونس أن الجلسات العلمية للمؤتمر تتناول أحدث المستجدات في عدد من المحاور، أبرزها، إدارة أمراض القلب أثناء الحمل والرعاية متعددة التخصصات للمرضى وضبط ضغط الدم لدى مرضى السكري واستراتيجيات الحد من الولادة القيصرية كما تتضمن الجلسات عرضًا لحالات سريرية واقعية بهدف دعم الجانب التطبيقي وربط التدريب بالواقع العملي.

واختتمت الجلسة الافتتاحية بتسليم المحافظ ووكيل وزارة الصحة دروعًا تذكارية تقديرًا لدعمهما المستمر للقطاع الصحي، أعقبها التقاط الصور التذكارية مع أعضاء هيئة المؤتمر والفرق الطبية المشاركة.