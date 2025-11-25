قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير خارجية فرنسا: فظائع الدعم السريع بالسودان يجب ألا تمر دون عقاب
حركة تنقلات موسعة في وزارة البترول
بث مباشر | أحمد موسى يعرض عملية فرز أصوات انتخابات النواب 2025 على الهواء
بالعكاز والجلباب الصعيدي .. سما المصري تدلي بصوتها في انتخابات النواب | صور
وزير الخارجية: ندعم مساعي لبنان لتجاوز تحدياته بما يصون أمنه واستقراره
أسامة ربيع: 4 مليار و 100 ألف دولار حصيلة قناة السويس عام 2025
الأقمار الصناعية: سحب رعدية ممطرة تغطي عدة مناطق بالبلاد| الطقس
هيئة قناة السويس: قمة السلام نجحت فى تعزيز الاستقرار بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب
التزام مصر بمبدأ "الصين الواحدة".. مدبولي يثمن قرارات زيادة الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
نزاهة: غياب الدعاية الانتخابية أمام اللجان .. والمتابعون الدوليون أشادوا بالإقبال الكثيف
تقترب من 20 يومًا.. خريطة إجازات 2026 للموظفين والطلاب
حازم بدوي: الإقبال في المرحلة الثانية من انتخابات النواب أكبر عن الأولى
محافظات

محافظ أسيوط يطلق شراكة استراتيجية مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لتعزيز التنمية المستدامة

محافظ أسيوط يطلق شراكة استراتيجية مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لتعزيز التنمية المستدامة
محافظ أسيوط يطلق شراكة استراتيجية مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لتعزيز التنمية المستدامة
إيهاب عمر

أطلق اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، شراكة استراتيجية مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية حيث وقع محافظ أسيوط والسفير محمدي أحمد الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بروتوكول تعاون مشترك في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي وتبادل الخبرات والندوات العلمية والحلقات النقاشية وذلك خلال احتفالية موسعة شهدها ديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ لشئون المكتب الفنى والمحاسب عدلي مصلح أبو عقيل سكرتير عام المحافظة و خالد عبد الرؤوف سكرتير عام المحافظة المساعد والمستشار محمد محمود كامل المستشار القانوني للمحافظة والمحاسب عمرو أبو العيون عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بأسيوط.

كما شارك في الفعاليات النائب المهندس يسري المغازي أمين عام مجلس أمناء المحكمة العربية للتحكيم ورئيس وحدة خدمات الاستثمار، والمستشار الدكتور السيد عبد الفتاح مدير المكتب الفني بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ومستشار الأمانة العامة، واللواء دكتور أسامة الماحي مستشار التدريب والبحوث والدراسات ونائب رئيس وحدة خدمات الاستثمار وعضو مجلس إدارة المحكمة العربية للتحكيم، والدكتور محمد عطوة مستشار التطوير والتعليم بالمحكمة العربية للتحكيم وأحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والدكتور أحمد عثمان مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي ونخبة من الشباب بأندية التطوع والكشافة وطلاب التعليم العام والأزهري ولفيف من القيادات التنفيذية والشبابية ورجال الصحافة والإعلاميين بالمحافظة.

تحقيق تنمية مستدامة

بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني، أعقبه كلمة محافظ أسيوط الذي أكد أن البروتوكول يأتي اتساقًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تحقيق تنمية مستدامة في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن المحافظة تسعى إلى الارتقاء بالأداء الإداري والاقتصادي من خلال الاستثمار في العنصر البشري.

وأضاف المحافظ إن التعاون مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية يمنح فرصة الاطلاع على أحدث التجارب والممارسات الاقتصادية في المنطقة، ويفتح آفاقًا واسعة للتدريب المتخصص، وتقديم خدمات متطورة للمواطنين، ودعم المناخ الاستثماري، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.

وأوضح اللواء هشام أبوالنصر أننا نؤمن بأن التنمية الحقيقية تبدأ من الاستثمار في القدرات البشرية، ومن خلال هذا البروتوكول، سنستفيد من خبرات عربية راسخة في التدريب، والتحكيم الاقتصادي، والدراسات التنموية، وهو ما سينعكس مباشرة على كفاءة الأداء الحكومي وقدرة المؤسسات على مواجهة التحديات المعاصرة.

ويتضمن البروتوكول تنفيذ برامج تدريبية متقدمة، وتنظيم ندوات وحلقات نقاشية، وإعداد تقارير ودراسات اقتصادية، إلى جانب تبادل الخبرات بين الجانبين وإقامة فعاليات علمية مشتركة. كما يشمل التعاون تقديم استشارات تنموية وإدارية تسهم في دعم خطط المحافظة الاستراتيجية.

وفي كلمة أكد المستشار محمدي أحمد الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أكد فيها على أهمية بروتوكول التعاون المشترك مع محافظة أسيوط نظرا للريادة التي تتمتع بها المحافظة في مجالات التثقيف العلمي والتدريب والبحث العلمي مثمنا ما تشهده مصر من تقدم في شتى المجالات الاقتصادية الزراعية والصناعية وجذب الاستثمارات

كما أشاد الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بدور محافظ أسيوط في العمل التنموي وتشجيعه الشباب على ريادة الأعمال بمحافظة أسيوط التي وصفها بأنها محافظة العلم والتعليم والتاريخ والتقدم والازدهار الاقتصادي وخرجت أبناء كانت لهم إسهامات كبيرة سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي.

من جانبه، أكد المستشار الدكتور السيد عبد الفتاح أن البروتوكول يأتي استكمالًا للتعاون القائم مع المحكمة العربية للتحكيم في مجال تطوير مهارات الشباب، مشيدًا بجهود محافظ أسيوط في تمكين الشباب وإتاحة الفرص التدريبية لهم في المجالات الاقتصادية والتنموية.

واختتمت مراسم التوقيع بالتأكيد على بدء مرحلة من التنسيق المكثف لوضع آليات تنفيذ واضحة للبروتوكول، بما يدعم العمل المؤسسي ويعزز دور أسيوط كأحد أهم المحافظات الفاعلة في الإقليم.

وفي ختام الاحتفال، أهدى المحافظ درع المحافظة للأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، قبل أن يلتقط الجميع صورة جماعية وسط أجواء احتفالية رفرفت فيها أعلام مصر إلى جانب أعلام تحمل صورة الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيما صدحت الأغاني الوطنية لتعبر عن مشهد وحدوي يجسد روح الانتماء والفخر.

أسيوط شراكة استراتيجية الوحدة الاقتصادية العربية بروتوكول تعاون

