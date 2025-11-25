محافظ أسيوط: ضبط لحوم غير صالحة وتحرير 212 محضرًا خلال حملات رقابية مكثفة على الأسواق والمخابز

أعلن اللواء الدكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، أن الحملات الرقابية المكثفة التي نفذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية خلال الأربعة أيام الماضية أسفرت عن ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتحرير 212 محضرًا متنوعًا بالمخابز والأسواق على مستوى مراكز وأحياء المحافظة.

تشديد الرقابة على الأسواق

تأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن تشديد الرقابة على الأسواق وحماية المواطنين من الغش والتلاعب بالأسعار.

وأوضح المحافظ أن الحملات جرت بقيادة خالد محمد، وكيل وزارة التموين بأسيوط، واستهدفت المخابز البلدية والسياحية والمحلات التجارية ومستودعات البوتاجاز وبقالين التموين ومنافذ "جمعيتي"، وذلك بالتنسيق مع المقدم محمد رشوان الزيدي، رئيس مباحث التموين، وبالتعاون مع الوحدات المحلية لضمان الالتزام باللوائح والقوانين التموينية.

ضبط 365 كجم لحوم والفراخ غير الصالحة

وفي مجال الأسواق، أسفرت الحملات عن ضبط 365 كجم من اللحوم والفراخ وأوراك الدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط 20 جوال دقيق بلدي تم تجميعها بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى تحرير محاضر للمخابز لتصرفها في 20 جوال دقيق بلدي مدعم دون وجه حق. كما تم ضبط مشروبات كحولية مجهولة المصدر، وتحرير 7 محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، و3 محاضر غلق مستودعات بوتاجاز بدون مبرر، و4 محاضر غلق تجار تموين، و12 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار بالمحال والمقاهي والمطاعم، و7 محاضر لعدم حمل شهادات صحية.

وفيما يخص المخابز البلدية، أوضح المحافظ أنه تم تحرير 173 محضرًا شملت نقص وزن، وسوء مواصفات، وعدم نظافة، وعدم وجود لوحة بيانات، وتوقف جزئي، وعدم وجود ميزان، بالإضافة إلى التصرف في كميات من الدقيق وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

وشدد اللواء هشام أبوالنصر على استمرار الحملات المفاجئة والدورية في جميع المراكز والقرى لضبط الأسواق ومنع أي تجاوزات تمس حياة المواطنين أو تؤثر على استقرار السوق، مؤكدًا أنه لن يسمح بأي تلاعب في السلع الأساسية أو حقوق المواطن.

ودعا المحافظ المواطنين إلى التعاون مع أجهزة الدولة والإبلاغ عن أي مخالفات عبر الخط الساخن لغرفة عمليات المحافظة 114، أو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528.