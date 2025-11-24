محافظ أسيوط يقدم أجهزة عرائس لـ50 فتاة من الأولى بالرعاية

قدم اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أجهزة عرائس لـ 50 فتاة من الفئات الأولى بالرعاية من المقبلات على الزواج في أجواء غمرتها البهجة والسعادة، ، وذلك خلال احتفالية أقيمت ببهو الديوان العام للمحافظة.

دعم الفتيات غير القادرات

وجاءت الأجهزة مهداة من أحد رجال الأعمال بالمحافظة في إطار دعم الفتيات غير القادرات وتخفيف الأعباء عن الأسر البسيطة.

شهد الفعاليات حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والشيماء عبدالمعطي وكيل مديرية التضامن، وعزة عبدالعال مدير إدارة خدمة المواطنين، ونفيسة عبدالسلام مدير المشاركة المجتمعية بالمحافظة، ومحمود ياسين مدير إدارة الشئون الإدارية، إلى جانب ممثلي المجتمع المدني والأسر المستفيدة وعدد من القيادات التنفيذية.

استكمال مستلزمات الزواج

وتضمنت هدية المبادرة باقة من الأجهزة الكهربائية الأساسية التي تحتاجها كل عروس، ومنها الثلاجات والبوتاجازات والغسالات الأوتوماتيكية والخلاطات والمكاوي، في خطوة تستهدف دعم الفتيات غير القادرات على استكمال مستلزمات الزواج.

وثمّن محافظ أسيوط الدور الكبير للمشاركات المجتمعية في دعم الفئات الأولى بالرعاية، مؤكداً أن هذه المبادرات تسهم في تعزيز منظومة التكافل الاجتماعي ورفع العبء عن كاهل الأسر البسيطة موضحًا أن المحافظة لا تدخر جهدًا في مساندة الأسر الأكثر احتياجًا بالتعاون مع الشركاء في العمل العام، لافتًا إلى أن هذه المبادرات الإنسانية تعكس روح التكاتف والتراحم بين أبناء المجتمع.

وأعرب المحافظ عن تقديره للمساهمين من رجال الأعمال وأهل الخير، مشيدًا بجهودهم في دعم العمل المجتمعي والتطوعي مؤكدًا أهمية تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة والقطاع الأهلي، باعتبارهما شريكين رئيسيين في تحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم جهود التنمية المستدامة التي تقودها الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

واختتم المحافظ بتأكيده أن العمل التطوعي والمجتمعي يمثل أحد ركائز البناء والتنمية في مصر، وأن المحافظة ستواصل دعم المبادرات التي تستهدف تخفيف الأعباء عن الأسر الأكثر احتياجًا.