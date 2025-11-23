قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نصر فريد واصل: كنت حريصًا على أن تكون الفتوى محافظة على استقرار المجتمع وأمنه | صور
انخفاض الأسعار يربك السوق.. دواجن تباع بأقل من التكلفة والمربون على حافة الانسحاب
500 جنيه غرامة عقوبة الامتناع عن التصويت في انتخابات مجلس النواب غدا
السفير التركي في مصر يتعهد بدعم الطفل حافظ القرآن عمر علي
414 وحدة سكنية.. تفاصيل الحجز في مشروع سكن مصر
واشنطن تستعد لمرحلة عمليات جديدة ضد فنزويلا وسط تصعيد مع مادورو
بالملايات.. الداخلية تصطاد شبكات دعارة بالنوادي والمولات وراغبي المتعة
جنيف تشهد محادثات حساسة لإنهاء الحرب في أوكرانيا وسط ضغوط أمريكية على كييف
وزير الخارجية: استمرار التنسيق الوثيق بين مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة لضمان التنفيذ الكامل لاتفاق شرم الشيخ
وزير خارجية: استقرار اليمن ضرورة لتحقيق الأمن الإقليمي وسلامة البحر الأحمر
وزيرة التضامن تتفقد العاصمة الإدارية الجديدة لمحافظة الوادي الجديد
الوطنية للإعلام تنعى الإعلامية ميرفت سلامة: مسيرة ثرية بالعطاء والإبداع
محافظات

خلال لقائه بمزارعي الرمان.. محافظ أسيوط يوجه بتشكيل كيان لتعظيم الاستفادة من المحصول

محافظ أسيوط يلتقي مزارعي ومصدري الرمان
محافظ أسيوط يلتقي مزارعي ومصدري الرمان
إيهاب عمر

وجّه اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بتشكيل كيان مؤسسي لمزارعي الرمان بالمحافظة، يهدف إلى تعزيز التعاون بين المزارعين والمصدرين، وتأسيس إدارة قوية قادرة على تعظيم الاستفادة الاقتصادية من المحصول، من خلال تطوير آليات التسويق والتصنيع وإقامة صناعات تكاملية تعتمد على الرمان كمادة خام بدلاً من تصديره في صورته الأولية، بما يضمن زيادة القيمة المضافة وتحقيق عائد أكبر لأبناء المحافظة.

جاء ذلك خلال لقائه مع عدد من مزارعي ومصدري الرمان، بحضور الدكتور عبد الرحيم أحمد، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، وعبد الرؤوف النمر، رئيس مركز ومدينة البداري، وعلي عبد المجيد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة جمعية "بادر" للتنمية بساحل سليم، وعدد من القيادات التنفيذية والمزارعين والمصدرين.

وخلال اللقاء، ناقش محافظ أسيوط التحديات التي تواجه مزارعي ومصدري الرمان في مراحل الزراعة والتسويق والتصدير، وبحث مقترحات الحلول المناسبة لتذليل العقبات وتوفير الإمكانيات اللازمة لدعم هذا القطاع الحيوي. وأشار إلى أن الرمان الأسيوطي يتميز بجودة عالمية ومذاق مميز يجعله من أفضل الأصناف المطلوبة في الأسواق الدولية، كما يُستخدم في الصناعات الدوائية والتجميلية لما يتمتع به من مواصفات فريدة.

 المحاصيل الاستراتيجية ذات القيمة الاقتصادية العالية

أكد اللواء هشام أبو النصر أن المحافظة تمتلك مقومات كبيرة لتطوير صناعة الرمان، باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية ذات القيمة الاقتصادية العالية، مشيرًا إلى حرصه على تقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين والمصدرين، ومتابعة تنفيذ الحلول المقترحة على أرض الواقع. 

كما شدد على الإسراع في تنفيذ مشروع إنشاء مصنع الرمان، بما يسهم في زيادة معدلات التصدير وفتح أسواق جديدة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاهتمام بالمزارعين وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

ووجّه المحافظ بتنظيم زيارة ميدانية للأراضي المتاحة بمركز البداري، خاصة بالمنطقة المجاورة لسوق ومصنع الرمان، لوضع تصور شامل لاستغلالها في إقامة صناعات تكاملية وورش ومشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وطرحها للإيجار بما يُساهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب. كما وجّه بتشديد الرقابة على جودة المبيدات لحماية الإنتاج وتحسين جودته.

كما شدّد المحافظ على أهمية تكثيف برامج التوعية والإرشاد الزراعي لرفع كفاءة المزارعين والحفاظ على سمعة الرمان الأسيوطي في الأسواق العالمية، من خلال التنسيق مع وزارة الزراعة ومراكز البحوث الزراعية، مع التركيز على استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والتقليم، والحد من الاستخدام المفرط للمبيدات غير المطابقة للمواصفات.

وفي ختام اللقاء، وجه محافظ أسيوط بالتنسيق مع وكيل وزارة التربية والتعليم لربط مدارس التعليم الزراعي بسوق العمل، من خلال تدريب طلاب المدارس الزراعية عمليًا في الأراضي المزروعة بالرمان بمركزي البداري وساحل سليم، مع تمكينهم من الاستفادة المادية من ناتج هذا التدريب، بهدف إعداد جيل جديد من الكوادر الزراعية المؤهلة.

أسيوط مزارعي الرمان صناعات تكاملية مصدري الرمان الرمان الأسيوطي الصناعات الدوائية

