إلغاء 300 رحلة.. الثلوج تعطل حركة الطيران في روسيا
حصن الأمان للمصريين.. 66 عامًا على وضع حجر الأساس لـ السد العالي
القنوات الناقلة المفتوحة لإذاعة مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار
تيسيرات جديدة من الإصلاح الزراعي.. وقف المحاضر الجنائية ضد المنتفعين الجادين في السداد
6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة الآن | حالة الطقس اليوم
وظائف خالية برواتب تصل إلى 16 ألف جنيه.. قدم الآن
الإفراط في غسل الشعر يسبب جفاف فروة الرأس وتقصفه.. تفاصيل
مبادرة "بُناة مصر الرقمية".. بوابتك نحو الاحتراف التقني
الأوقاف تفتتح 21 مسجدًا اليوم الجمعة
استعراض فرص الاستثمار ومناخ الأعمال في مصر مداخل جامعة هارفارد .. تفاصيل
الظلام الدامس يضرب فرنسا وبريطانيا بسبب العاصفة غورتي
التركيبة الكاملة لمجلس النواب الجديد.. إنفوجراف
أخبار العالم

الخطوط الجوية التركية تلغي رحلات الجمعة بين اسطنبول وطهران

محمود نوفل


أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن الخطوط الجوية التركية ألغت رحلات الجمعة بين اسطنبول وطهران.

وفي وقت لاحق ؛ أكد مصدران في العاصمة  الإيرانية طهران لشبكة سي بي إس نيوز انقطاع الإنترنت في العاصمة.

انقطاع الإنترنت في طهران


وقالت منظمة "نت بلوكس" للمراقبة، يوم الخميس، حوالي الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي، إن بياناتها المباشرة "تُظهر أن طهران وأجزاء أخرى من إيران تشهد انقطاعًا تامًا للإنترنت، حيث انقطعت الخدمة عن العديد من مزودي الخدمة؛ ويأتي هذا الحادث الجديد في أعقاب عمليات قطع إقليمية، ومن المرجح أن يُحدّ بشدة من تغطية الأحداث على أرض الواقع مع اتساع رقعة الاحتجاجات".

وانقطع الإنترنت بالتزامن مع بدء الإيرانيين بالهتاف من نوافذ منازلهم ضد النظام، استجابةً لدعوة ولي العهد الإيراني المنفي رضا بهلوي، نجل الشاه السابق المدعوم من الولايات المتحدة، لإسماع أصواتهم.

وأفاد محللون ومصادر مطلعة لشبكة سي بي إس نيوز أن حجم الاستجابة لدعوة بهلوي قد يحدد ما إذا كانت الاحتجاجات الدامية، المستمرة منذ 12 يومًا، ستنتهي كما حدث في جولات سابقة من الاضطرابات، أم ستتحول إلى تحدٍّ كبير للحكومة، وتستدعي حملة قمع أوسع نطاقًا.

قتلى ومصابي المظاهرات في إيران


وحتى الآن، أسفرت الاضطرابات عن مقتل 39 شخصًا على الأقل، بينهم أربعة من أفراد الأمن، واعتقال أكثر من 2260 آخرين، وفقًا لوكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان الأمريكية.

ذكرت شركة NetBlocks في وقت سابق أن "بياناتها تُظهر فقدان الاتصال بمزود خدمة الإنترنت الرئيسي في إيران، شركة TCI، في مدينة كرمانشاه المضطربة، مع انتشار الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد في يومها الثاني عشر؛ ويأتي هذا الحادث وسط ارتفاع عدد الضحايا مع مؤشرات على حدوث اضطرابات في مناطق متعددة".
 

