جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اغتيال عنصر من قوات الرضوان في حزب الله
محامي هدير عبدالرازق: سنطعن بالنقض على حكم حبس موكلتي.. وهنخاطب مجلس النواب
محافظ الأقصر يفتتح سوق اليوم الواحد رقم 40 بمركز الزينية ويتفقد مركز خدمة المواطنين
بتقدير 5 نجوم| «التعليم العالي» تحصل على اعتماد «المنظمة الحكومية المُبتكرة» من المعهد العالمي للابتكار
مواعيد مباريات الزمالك في كأس الكونفدرالية الإفريقية
وزيرة التضامن تشارك في فعالية بعنوان فلسطين والحماية الاجتماعية
سعر الدولار مقابل الجنيه بختام تعاملات الأربعاء
هل صلاة قاطع الرحم صحيحة؟.. «الإفتاء»: نعم .. ولكن ثوابها منقوص
موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس السوبر المصري
موعد مباراة منتخب مصر أمام نظيره الفنزويلي بـ مونديال الناشئين والقناة الناقلة
الزمالك يؤدي تدريباته الأخيرة استعداداً لمواجهة بيراميدز غدًا في نصف نهائي السوبر
صحيفة إسرائيلية تزعم: صدع محتمل بين الجناحين السياسي والعسكري لحماس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

استئناف رحلات تركية جديدة إلى السليمانية لتعزيز حضورها في السوق العراقية

رحلات جوية
رحلات جوية
أحمد عبد القوى

أعلنت الخطوط الجوية التركية عن استئناف رحلاتها المباشرة بين إسطنبول والسليمانية اعتباراً من 2 نوفمبر 2025، بعد توقفٍ دام منذ أبريل 2023، ضمن خطتها لتوسيع شبكة وجهاتها وتعزيز عملياتها في العراق.  

وتشغّل الشركة حالياً رحلات إلى خمس وجهات عراقية هي بغداد، البصرة، أربيل، كركوك، والنجف، لتُضيف السليمانية كوجهة سادسة تربط من خلالها العراق مجدداً بالعالم عبر شبكة الخطوط الجوية التركية العالمية التي تضم 355 وجهة في 131 دولة.  

وستُسيَّر الرحلات بين مطار إسطنبول ومطار السليمانية الدولي أربع مرات أسبوعياً في الاتجاهين أيام الاثنين، الخميس، الجمعة، والأحد، على أن تتحول إلى رحلات يومية اعتباراً من 27 مارس 2026ضمن جدول موسم صيف 2026.  

وفي هذه المناسبة، صرّح رئيس مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية في الخطوط الجوية التركية، البروفيسور أحمد بولات قائلاً:  “يسعدنا استئناف رحلاتنا إلى السليمانية وربط هذه الوجهة المهمة بالعالم من خلال خدماتنا المتميزة بالراحة والضيافة التركية، بما يسهم في تعزيز علاقات التعاون التجاري والثقافي بين تركيا والعراق.”

وتبدأ أسعار التذاكر بين إسطنبول والسليمانية من 325 دولارًا أمريكيًا وفق الأسعار الترويجية المنشورة على الموقع الرسمي للخطوط الجوية التركية. 

رحلة جو طيران

