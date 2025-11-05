استئناف رحلات تركية جديدة إلى السليمانية لتعزيز حضورها في السوق العراقية

أعلنت الخطوط الجوية التركية عن استئناف رحلاتها المباشرة بين إسطنبول والسليمانية اعتباراً من 2 نوفمبر 2025، بعد توقفٍ دام منذ أبريل 2023، ضمن خطتها لتوسيع شبكة وجهاتها وتعزيز عملياتها في العراق.

وتشغّل الشركة حالياً رحلات إلى خمس وجهات عراقية هي بغداد، البصرة، أربيل، كركوك، والنجف، لتُضيف السليمانية كوجهة سادسة تربط من خلالها العراق مجدداً بالعالم عبر شبكة الخطوط الجوية التركية العالمية التي تضم 355 وجهة في 131 دولة.

وستُسيَّر الرحلات بين مطار إسطنبول ومطار السليمانية الدولي أربع مرات أسبوعياً في الاتجاهين أيام الاثنين، الخميس، الجمعة، والأحد، على أن تتحول إلى رحلات يومية اعتباراً من 27 مارس 2026ضمن جدول موسم صيف 2026.

وفي هذه المناسبة، صرّح رئيس مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية في الخطوط الجوية التركية، البروفيسور أحمد بولات قائلاً: “يسعدنا استئناف رحلاتنا إلى السليمانية وربط هذه الوجهة المهمة بالعالم من خلال خدماتنا المتميزة بالراحة والضيافة التركية، بما يسهم في تعزيز علاقات التعاون التجاري والثقافي بين تركيا والعراق.”

وتبدأ أسعار التذاكر بين إسطنبول والسليمانية من 325 دولارًا أمريكيًا وفق الأسعار الترويجية المنشورة على الموقع الرسمي للخطوط الجوية التركية.