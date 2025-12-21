أحمد عبد الحميد يطلب الدعاء لوالده بعد تعرضه لوعكة صحية

كشف الفنان أحمد عبد الحميد عن تعرض والده، الماكيير الكبير محمد عبد الحميد، لوعكة صحية، مطالبًا جمهوره ومحبيه بالدعاء له بالشفاء العاجل.



وكتب أحمد عبد الحميد عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: “الدعاء يغير الأقدار، أرجوكم ادعوا لأبويا، ربنا يعمل معجزة ويرده لينا تاني ويشفيه يا رب”، وهو ما تفاعل معه عدد كبير من الفنانين والجمهور.

ومن بين المتفاعلين، علّقت الفنانة ريهام عبد الغفور قائلة: “يا حبيبي ألف ألف سلامة عليه، ربنا يقومه بالسلامة”، كما انهالت التعليقات التي تدعو لوالده بالشفاء وتمام العافية.



يُذكر أن أحمد عبد الحميد شارك في موسم دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل “ظلم المصطبة”، الذي قدم تجربة درامية اجتماعية جديدة تدور أحداثها في أجواء الريف، وتحديدًا بمدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، مسلطًا الضوء على بعض العادات والتقاليد الخاطئة وتأثيرها على حياة الناس، وذلك من خلال حكاية ثلاث شخصيات رئيسية في إطار إنساني مليء بالصراعات.

مسلسل ظلم المصطبة مكوّن من 15 حلقة، من تأليف أحمد فوزي صالح، وإخراج هاني خليفة ومحمد علي، وإنتاج شركة United Studios، وبطولة إياد نصار، ريهام عبد الغفور، فتحي عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمي، محمد علي رزق، فاتن سعيد، إلى جانب ضيفي الشرف دياب وأحمد فهمي.