انطلاق حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي للفيلم القصير .. صور

بدأ حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي للفيلم القصير، مساء اليوم، بدار الأوبرا المصرية، بعد فعاليات امتدت على مدار ستة أيام في الفترة من 16 إلى 21 ديسمبر، وشهدت حضورا جماهيريا لافتا واهتماما واسعا من صناع السينما ومحبي الفيلم القصير.

وشهد الحفل استعدادات مكثفة لاستقبال عدد من النجوم وصناع السينما على السجادة الحمراء، وسط أجواء احتفالية تعكس نجاح الدورة السابعة للمهرجان، والتنظيم الذي يليق بمكانته كأحد أبرز المهرجانات المتخصصة في الفيلم القصير بالمنطقة.

واحتضن المهرجان على مدار أيامه الستة عرض 54 فيلما قصيرا من مصر ومختلف دول العالم، تنوعت ما بين الروائي والتسجيلي والتجريبي، إلى جانب إطلاق أولى دورات منصة القاهرة الأفلام، وتنظيم عدد من الندوات والماستر كلاس والفعاليات الفنية المتخصصة، التي استهدفت دعم المواهب الشابة وخلق مساحة حوار بين صناع السينما والجمهور.

وأكدت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي للفيلم القصير أن الدورة السابعة شهدت تنوعا ملحوظا في التجارب السينمائية المشاركة، مع حضور قوي للأفلام المستقلة والتجارب الجديدة، بما يعكس تطور حركة الفيلم القصير عربيا ودوليا، وحرص المهرجان على تقديم محتوى سينمائي يعبر عن قضايا إنسانية وفنية معاصرة.

ويختتم حفل الختام بإعلان جوائز المهرجان في مختلف المسابقات الرسمية، وسط ترقب كبير من صناع الأفلام والجمهور، حيث تسعى إدارة المهرجان من خلال هذه الجوائز إلى دعم وتشجيع المواهب الواعدة، وترسيخ مكانة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي للفيلم القصير كمنصة مهمة لاكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة ودعم صناعة الفيلم القصير في مصر والمنطقة العربية.