قصة حب مع أحمد زكي و4 جوازات .. أسرار في حياة نجلاء فتحي

تحتفل اليوم الفنانة القديرة نجلاء فتحي بعيد ميلادها، إذ تُعد واحدة من أبرز نجمات السينما المصرية وأكثرهن حضورًا في وجدان الجمهور.





وُلدت في 21 ديسمبر، وبدأت مسيرتها الفنية في سن مبكرة، قبل أن تتألق بقوة خلال حقبة السبعينيات، مقدمة عشرات الأعمال السينمائية الناجحة أمام كبار نجوم الشاشة.





كوّنت نجلاء فتحي ثنائيات فنية مميزة، أبرزها مع الراحل محمود ياسين، وأسهمت أعمالها في ترسيخ مكانتها كأيقونة للرومانسية والدراما.





وعلى الصعيد الإنساني، مرت بتجارب حياتية وصحية صعبة، تجاوزتها بإصرار، لتظل نموذجًا للفنانة الموهوبة صاحبة المسيرة الثرية والتاريخ الفني المؤثر.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.