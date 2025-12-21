وفاة الشيخ منصور الرفاعي عبيد بعد رحلة عطاء بخدمة كتاب الله.. معلومات لا تعرفها عنه

نعى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ببالغ الحزن والأسى، المغفور له بإذن الله الشيخ منصور الرفاعي عبيد، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء قضاها في ميادين العلم والدعوة، تاركًا مؤلفات تزيد على الخمسين كتابًا تناولت القضايا الحياتية والأمور العصرية بمنظور إسلامي حكيم رشيد.

وزير الأوقاف ينعى الشيخ منصور الرفاعي عبيد

وأضاف وزير الأوقاف، ناعيا الراحل، "قد كان الفقيد -رحمه الله تعالى- نموذجًا ملهمًا لكل الأئمة والخطباء والعلماء في مصر والعالم.

وتقدم وزير الأوقاف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد وذويه ومحبيه، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان، مختتما نعيه بقوله {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}.

محطات في حياة الشيخ منصور الرفاعي عبيد

وُلد الشيخ منصور الرفاعي عبيد 8 أكتوبر ١٩٣٢م، وتدرج في مراحل التعليم الأزهري إلى أن تخرج سنة ١٩٦١م.

مناصب الشيخ منصور الرفاعي عبيد

شغل الشيخ منصور الرفاعي عبيد وكيلا لوزارة الأوقاف عندما كان الإمام الشيخ محمد متولي الشعراوي وزيرًا للأوقاف.

حلّ كذلك عضوا بمجلس الشعب من سنة ١٩٨٤م إلى سنة ١٩٩٠م، كما شغل عضو اتحاد الكتاب، وله مؤلفات تزيد على الخمسين كتابًا تناولت القضايا الحياتية والأمور العصرية بمنظور إسلامي حكيم ورشيد.

أبرز إنجازات الشيخ منصور الرفاعي عبيد

يمثل الشيخ منصور الرفاعي عبيد نموذجًا ملهمًا لكل الأئمة والخطباء والعلماء في مصر والعالم.

وكان الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، أهدى الشيخ منصور الرفاعي عبيد نسخة من كتاب الله (عز وجل) ودرع وزارة الأوقاف المصرية تقديرًا لجهوده ومسيرة عطائه في خدمة الدعوة.

وفاة الشيخ منصور الرفاعي عبيد

رحل الشيخ منصور الرفاعي عبيد اليوم، الأحد، عن عمر يناهز نحو 93 عاما بعد رحلة طويلة في خدمة كتاب الله، تاركا وراءه ذكرى عطرة ستظل بمثابة قدوة لكل الأئمة.