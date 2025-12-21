قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ملخص الشوط الأول.. منتخب المغرب يفشل في فك لغز دفاع جزر القمر
الصور هتصدمك.. استخراج 34 مسمارا من معدة مريضة بمستشفى كفر الشيخ العام
صاحب مصنع أبو طرطور: مصر لديها احتياطي من الفوسفات يصل إلى مليار طن
ركلة جزاء ضائعة وإصابة.. شوط أول سلبي بين المغرب وجزر القمر في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية
تعرف علي أبرز أرقام مواجهة انجولا وجنوب أفريقيا قبل موقعة أمم أفريقيا
جيشكم هو جيش الشعب.. القوات المسلحة تنفى منح امتيازات لضباطها بالمخالفة للدستور وتحذر من العناصر المناوئة
مدير تحرير الأهرام: القاهرة تقود التحرك الدولي لضمان تنفيذ اتفاق التهدئة في غزة
البترول: ضبط متهمين بالاستيلاء على كميات كبيرة من الوقود بأحد المستودعات
شيكوبانزا يسعي لفك عقد أنجولا أمام جنوب أفريقيا ببطولة الأمم
وفاة الشيخ منصور الرفاعي عبيد بعد رحلة عطاء بخدمة كتاب الله.. معلومات لا تعرفها عنه
بيان عاجل للقوات المسلحة لـ المصريين: جيشكم هو جيش الشعب
برشلونة يعلن إصابة مدافعه بتمزق في الرباط الصليبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وفاة الشيخ منصور الرفاعي عبيد بعد رحلة عطاء بخدمة كتاب الله.. معلومات لا تعرفها عنه

وزير الأوقاف والشيخ منصور الرفاعي عبيد
وزير الأوقاف والشيخ منصور الرفاعي عبيد
أحمد سعيد

نعى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ببالغ الحزن والأسى، المغفور له بإذن الله الشيخ منصور الرفاعي عبيد، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء قضاها في ميادين العلم والدعوة، تاركًا مؤلفات تزيد على الخمسين كتابًا تناولت القضايا الحياتية والأمور العصرية بمنظور إسلامي حكيم رشيد. 

وزير الأوقاف ينعى الشيخ منصور الرفاعي عبيد

وأضاف وزير الأوقاف، ناعيا الراحل، "قد كان الفقيد -رحمه الله تعالى- نموذجًا ملهمًا لكل الأئمة والخطباء والعلماء في مصر والعالم.

وتقدم وزير الأوقاف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد وذويه ومحبيه، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان، مختتما نعيه بقوله {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}.

محطات في حياة الشيخ منصور الرفاعي عبيد

وُلد الشيخ منصور الرفاعي عبيد 8 أكتوبر ١٩٣٢م، وتدرج في مراحل التعليم الأزهري إلى أن تخرج سنة ١٩٦١م.

مناصب الشيخ منصور الرفاعي عبيد

شغل الشيخ منصور الرفاعي عبيد وكيلا لوزارة الأوقاف عندما كان الإمام الشيخ محمد متولي الشعراوي وزيرًا للأوقاف.

حلّ كذلك عضوا بمجلس الشعب من سنة ١٩٨٤م إلى سنة ١٩٩٠م، كما شغل عضو اتحاد الكتاب، وله مؤلفات تزيد على الخمسين كتابًا تناولت القضايا الحياتية والأمور العصرية بمنظور إسلامي حكيم ورشيد.

أبرز إنجازات الشيخ منصور الرفاعي عبيد

يمثل الشيخ منصور الرفاعي عبيد نموذجًا ملهمًا لكل الأئمة والخطباء والعلماء في مصر والعالم.

وكان الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، أهدى الشيخ منصور الرفاعي عبيد نسخة من كتاب الله (عز وجل) ودرع وزارة الأوقاف المصرية تقديرًا لجهوده ومسيرة عطائه في خدمة الدعوة.

وفاة الشيخ منصور الرفاعي عبيد

رحل الشيخ منصور الرفاعي عبيد اليوم، الأحد، عن عمر يناهز نحو 93 عاما بعد رحلة طويلة في خدمة كتاب الله، تاركا وراءه ذكرى عطرة ستظل بمثابة قدوة لكل الأئمة.

وزير الأوقاف ينعى الشيخ منصور الرفاعي عبيد الشيخ منصور الرفاعي عبيد وفاة الشيخ منصور الرفاعي عبيد منصور الرفاعي عبيد محطات في حياة الشيخ منصور الرفاعي عبيد وزير الأوقاف أسامة الأزهري الدكتور أسامة الأزهري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ناصر ماهر

بعد حبس ناصر ماهر| نجوم الأهلي والزمالك في الكلبش.. أسماء مفاجأة

كأس أمم إفريقيا

التردد متاح.. قنوات مجانية ناقلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025

تردد قناة الجزائرية الرياضية

كأس أمم أفريقيا 2025 .. تردد قناة الجزائرية الرياضية وطريقة التثبيت

ناصر البرنس وشقيقه من داخل المستشفى

ناصر البرنس من المستشفى: أخويا زعل عشان معزمتوش في افتتاح المطعم.. شاهد

طقس

إحذر البرد والرياح .. الأرصاد تعلن طقس الـ 5 أيام القادمة

نوة عيد الميلاد

رياح شديدة وأمطار غزيرة .. تعرف على موعد نوة عيد الميلاد بالإسكندرية

أرشيفية

تورط مسئول بشركة بترول شهيرة في قضيــــة قــــــــتل ..القصة الكـــاملة

حادث المريوطية

جحيم على الدائري| القصة الكاملة لسقوط سيارة نقل بالمريوطية.. وشهود: "حاولنا ننقذ السواق ومعرفناش نطلعه من النار"

ترشيحاتنا

وزير العمل

وزير العمل: قانون العمل الجديد وضع عقوبات رادعة لضمان حقوق العمال

المهندس محمود عرفات يتفقد مشروع الرعاية الصحية

محمود عرفات يتفقد مشروع الرعاية الصحية للمهندسين.. ويعد بتذليل أي عقبات

انتخابات مجلس النواب

الفصل فى الطعون على نتيجة الـ 30 دائرة المُلغاة بانتخابات مجلس النواب.. غدًا

بالصور

عبلة سلامة تتصدر التريند مع كندة علوش بعد تصريحاتها الأخيرة

كندة علوش وعبلة سلامة
كندة علوش وعبلة سلامة
كندة علوش وعبلة سلامة

بعد مصرع طفلة بسوهاج.. كيف تتسبب الإندومي في وفاة الأطفال؟

أضرار الإندومي على الأطفال
أضرار الإندومي على الأطفال
أضرار الإندومي على الأطفال

رماية بالذخيرة وتدمير الأهداف بختام التدريب البحري المصري الفرنسي | فيديو وصور

فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025

استعراض حرس الشرف وعروض قتالية.. الأكاديمية العسكرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية

فيديو

اختفاء محمود تويوتا

5 أيام غموض.. لغز اختفاء «محمود تويوتا» يحير سوهاج

ايمان عبد اللطيف

ناصر البرنس يكشف تفاصيل ما حدث لشقيقه بعد إشعـ.اله النار في نفسه

زيجات نجلاء فتحي

قصة حب مع أحمد زكي و4 جوازات .. أسرار في حياة نجلاء فتحي

ايمان عبد اللطيف

خاص.. حامد حمدان يتجاهل اتصالات الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

المزيد