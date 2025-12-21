ناقشت وزارة الأوقاف مع الهيئة الإنجيلية، سبل التعاون المشترك في تنفيذ مبادرة «صحح مفاهيمك» وتوسيع مجالات العمل القيمي والمجتمعي، وذلك خلال لقاء عُقد اليوم بمقر الهيئة الإنجيلية بالنزهة.

وزارة الأوقاف تبحث مع الهيئة الإنجيلية التعاون في مبادرة صحح مفاهيمك

وبحث الطرفان تخصيص وقت داخل الدورات التدريبية وورش العمل التابعة للهيئة لعرض موضوعات المبادرة، إلى جانب تكثيف ورش العمل المشتركة لتصل إلى خمسين ورشة على مستوى الجمهورية.

واتفق الجانبان على تبادل المواد الإعلامية، وتنفيذ أنشطة مشتركة في القرى، خصوصًا بمحافظة المنيا، مع التركيز على السيدات والأطفال، وبالتنسيق مع المكتبات العامة وقصور الثقافة ووزارة التربية والتعليم.

كما ناقش اللقاء فرص التعاون الإعلامي لإنتاج فيديوهات وأفلام مشتركة تخدم المبادرة، ودعوة عدد من صناع المحتوى والإعلاميين والصحف لدعمها، ووضع بانر خاص بمبادرة «صحح مفاهيمك» ضمن أنشطة الهيئة، وبحث إعداد عدد خاص من مجلة «وقاية» يشارك فيه الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والقس الدكتور أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية.

واختُتم اللقاء بالاتفاق على استمرار التنسيق المباشر، وتشكيل فريق عمل مشترك لمتابعة البنود المتفق عليها.

حضر اللقاء من وزارة الأوقاف محمود الجلاد، معاون وزير الأوقاف لشئون الإعلام، وعدد من أعضاء مكتبه، ومن الهيئة الإنجيلية الأستاذة سميرة لوقا، وعدد من قيادات الهيئة.

واستعرض الجانبان أهداف مبادرة «صحح مفاهيمك» ومحاورها القيمية والسلوكية والإنسانية، وآليات التعاون مع الوزارات والجهات الشريكة، مع الاتفاق على دمج موضوعات المبادرة ضمن محور رئيس يشمل المواطنة والتعايش وقبول الآخر.

