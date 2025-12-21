قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ملخص الشوط الأول.. منتخب المغرب يفشل في فك لغز دفاع جزر القمر
الصور هتصدمك.. استخراج 34 مسمارا من معدة مريضة بمستشفى كفر الشيخ العام
صاحب مصنع أبو طرطور: مصر لديها احتياطي من الفوسفات يصل إلى مليار طن
ركلة جزاء ضائعة وإصابة.. شوط أول سلبي بين المغرب وجزر القمر في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية
تعرف علي أبرز أرقام مواجهة انجولا وجنوب أفريقيا قبل موقعة أمم أفريقيا
جيشكم هو جيش الشعب.. القوات المسلحة تنفى منح امتيازات لضباطها بالمخالفة للدستور وتحذر من العناصر المناوئة
مدير تحرير الأهرام: القاهرة تقود التحرك الدولي لضمان تنفيذ اتفاق التهدئة في غزة
البترول: ضبط متهمين بالاستيلاء على كميات كبيرة من الوقود بأحد المستودعات
شيكوبانزا يسعي لفك عقد أنجولا أمام جنوب أفريقيا ببطولة الأمم
وفاة الشيخ منصور الرفاعي عبيد بعد رحلة عطاء بخدمة كتاب الله.. معلومات لا تعرفها عنه
بيان عاجل للقوات المسلحة لـ المصريين: جيشكم هو جيش الشعب
برشلونة يعلن إصابة مدافعه بتمزق في الرباط الصليبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وزارة الأوقاف تبحث مع الهيئة الإنجيلية التعاون في مبادرة صحح مفاهيمك

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
أ ش أ

ناقشت وزارة الأوقاف مع الهيئة الإنجيلية، سبل التعاون المشترك في تنفيذ مبادرة «صحح مفاهيمك» وتوسيع مجالات العمل القيمي والمجتمعي، وذلك خلال لقاء عُقد اليوم بمقر الهيئة الإنجيلية بالنزهة.

وزارة الأوقاف تبحث مع الهيئة الإنجيلية التعاون في مبادرة صحح مفاهيمك 

وبحث الطرفان تخصيص وقت داخل الدورات التدريبية وورش العمل التابعة للهيئة لعرض موضوعات المبادرة، إلى جانب تكثيف ورش العمل المشتركة لتصل إلى خمسين ورشة على مستوى الجمهورية. 

واتفق الجانبان على تبادل المواد الإعلامية، وتنفيذ أنشطة مشتركة في القرى، خصوصًا بمحافظة المنيا، مع التركيز على السيدات والأطفال، وبالتنسيق مع المكتبات العامة وقصور الثقافة ووزارة التربية والتعليم. 

كما ناقش اللقاء فرص التعاون الإعلامي لإنتاج فيديوهات وأفلام مشتركة تخدم المبادرة، ودعوة عدد من صناع المحتوى والإعلاميين والصحف لدعمها، ووضع بانر خاص بمبادرة «صحح مفاهيمك» ضمن أنشطة الهيئة، وبحث إعداد عدد خاص من مجلة «وقاية» يشارك فيه الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والقس الدكتور أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية. 

واختُتم اللقاء بالاتفاق على استمرار التنسيق المباشر، وتشكيل فريق عمل مشترك لمتابعة البنود المتفق عليها.

حضر اللقاء من وزارة الأوقاف محمود الجلاد، معاون وزير الأوقاف لشئون الإعلام، وعدد من أعضاء مكتبه، ومن الهيئة الإنجيلية الأستاذة سميرة لوقا، وعدد من قيادات الهيئة. 

واستعرض الجانبان أهداف مبادرة «صحح مفاهيمك» ومحاورها القيمية والسلوكية والإنسانية، وآليات التعاون مع الوزارات والجهات الشريكة، مع الاتفاق على دمج موضوعات المبادرة ضمن محور رئيس يشمل المواطنة والتعايش وقبول الآخر. 
 

وزارة الأوقاف الهيئة الإنجيلية التعاون وزارة الأوقاف الهيئة الإنجيلية وزارة الأوقاف تبحث مع الهيئة الإنجيلية التعاون في مبادرة صحح مفاهيمك مبادرة صحح مفاهيمك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ناصر ماهر

بعد حبس ناصر ماهر| نجوم الأهلي والزمالك في الكلبش.. أسماء مفاجأة

كأس أمم إفريقيا

التردد متاح.. قنوات مجانية ناقلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025

تردد قناة الجزائرية الرياضية

كأس أمم أفريقيا 2025 .. تردد قناة الجزائرية الرياضية وطريقة التثبيت

ناصر البرنس وشقيقه من داخل المستشفى

ناصر البرنس من المستشفى: أخويا زعل عشان معزمتوش في افتتاح المطعم.. شاهد

طقس

إحذر البرد والرياح .. الأرصاد تعلن طقس الـ 5 أيام القادمة

نوة عيد الميلاد

رياح شديدة وأمطار غزيرة .. تعرف على موعد نوة عيد الميلاد بالإسكندرية

أرشيفية

تورط مسئول بشركة بترول شهيرة في قضيــــة قــــــــتل ..القصة الكـــاملة

حادث المريوطية

جحيم على الدائري| القصة الكاملة لسقوط سيارة نقل بالمريوطية.. وشهود: "حاولنا ننقذ السواق ومعرفناش نطلعه من النار"

ترشيحاتنا

الزكاة

هل يجوز إعطاء الزكاة لجار يملك مسكنًا لكنه فقير؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي

الميراث

هل "فلوس الخارجة" بعد وفاة الزوج تدخل في الميراث؟.. أمين الإفتاء يجيب

الشيخ خالد الجندي

خذوا بالأسباب.. خالد الجندي يوجه رسالة للآباء: نتائج تربية الأبناء بيد الله

بالصور

عبلة سلامة تتصدر التريند مع كندة علوش بعد تصريحاتها الأخيرة

كندة علوش وعبلة سلامة
كندة علوش وعبلة سلامة
كندة علوش وعبلة سلامة

بعد مصرع طفلة بسوهاج.. كيف تتسبب الإندومي في وفاة الأطفال؟

أضرار الإندومي على الأطفال
أضرار الإندومي على الأطفال
أضرار الإندومي على الأطفال

رماية بالذخيرة وتدمير الأهداف بختام التدريب البحري المصري الفرنسي | فيديو وصور

فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025

استعراض حرس الشرف وعروض قتالية.. الأكاديمية العسكرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية

فيديو

اختفاء محمود تويوتا

5 أيام غموض.. لغز اختفاء «محمود تويوتا» يحير سوهاج

ايمان عبد اللطيف

ناصر البرنس يكشف تفاصيل ما حدث لشقيقه بعد إشعـ.اله النار في نفسه

زيجات نجلاء فتحي

قصة حب مع أحمد زكي و4 جوازات .. أسرار في حياة نجلاء فتحي

ايمان عبد اللطيف

خاص.. حامد حمدان يتجاهل اتصالات الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

المزيد