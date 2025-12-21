قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

وزير الأوقاف يكرم علماء ماليزيا المشاركين في دورة متخصصة | صور

وزير الأوقاف للمتدربين الماليزيين: نزلتم في قلوبنا قبل أن تنزلوا بأرضنا
وزير الأوقاف للمتدربين الماليزيين: نزلتم في قلوبنا قبل أن تنزلوا بأرضنا
إيمان طلعت

شهد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، احتفال وزارة الأوقاف، اليوم، بختام الدورة العلمية المتخصصة لعلماء ماليزيا التي عقدت تحت عنوان: "ترسيخ مفهوم الوسطية وكيفية مواجهة الفكر المتطرف من خلال بناء مهارات تدريبية متقدمة وفق التجربة المصرية" في الفترة من ٧ إلى ٢١ من ديسمبر ٢٠٢٥ بأكاديمية الأوقاف الدولية.

 عقدت الاحتفالية بمسجد مصر الكبير بالعاصمة بالجديدة، وذلك بحضور وتشريف من الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني - وكيل الأزهر الشريف، وسماحة المفتي داتوء سري حاج وان زاهيدي وان تيه - مفتي ولاية بيراق بماليزيا، و داتوء شمس النجم شمس الدين - وزير مفوض شئون التعليم بسفارة ماليزيا بالقاهرة، وأعضاء الوفد الماليزي المشارك في الدورة التدريبية.

شهد حفل الختام محاضرة علمية رصينة من فضيلة وكيل الأزهر، كانت مسك الختام للفعاليات العلمية للدورة التدريبية للوفد الماليزي، والتي انعقدت تحت عنوان: "منهج التعامل مع الشبهات".

افتتح الحفل بتلاوة قرآنية لموهبة دولة التلاوة محمد القلاجي، وألقى مفتي ولاية بيراق كلمة قدم فيها الشكر لوزير الأوقاف، وأشاد بما قدمته الدورة من برنامج ثري شامل، يحتاج إليه الدعاة لفهم صحيح الإسلام ووسطيته ومواجهة تحديات العصر المتمثلة في التطرف بمختلف أشكاله، راجيًا أن يستمر هذا التواصل بين مصر وماليزيا من أجل الوسطية والفكر المعتدل.

وفي كلمته، رحب وزير الأوقاف بالحضور الكرام، موكدًا أنهم حلوا ضيوفًا كرامًا في بلدهم الثاني، وأن هذه الدورة تأتي ضمن مذكرة التفاهم المبرمة بين مصر وماليزيا، معبرًا عن سعادته البالغة بهم، وداعيًا لهم بمزيد من التوفيق، وأن يصلوا لبلادهم سالمين غانمين محملين بالعلم النافع.

واختتم الحفل بتكريم علماء ماليزيا المشاركين في الدورة، وقدم المشاركون درعًا تذكاريًّا لوزير الأوقاف ولأكاديمية الأوقاف لما وجدوه من حسن استقبال وعلم.

وزير الأوقاف الدورة العلمية المتخصصة لعلماء ماليزيا أسامة الأزهري مواجهة الفكر المتطرف أكاديمية الأوقاف الدولية

ناصر ماهر

بعد حبس ناصر ماهر| نجوم الأهلي والزمالك في الكلبش.. أسماء مفاجأة

الشاب المختفي بسوهاج

لغز اختفاء «محمود تويوتا» بسوهاج مستمر.. والزوجة تناشد المحافظ ومدير الأمن: رجعولي جوزي

جانب من الحدث

قرار إنساني يغيّر حياة عاملات.. كيس كشري يشعل ضمير صاحب محل بسوهاج | تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 10 أيام ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

صورة أرشيفية

حزن وألم في سوهاج .. تشييع جثمان الطفلة «آية» بعد وفاتها بتسمم غذائي

الأهلي

عرض قطري كبير لجراديشار.. واللاعب يشترط 1.5 مليون دولار للرحيل عن الأهلي

ناصر البرنس وشقيقه من داخل المستشفى

ناصر البرنس من المستشفى: أخويا زعل عشان معزمتوش في افتتاح المطعم.. شاهد

السيارة عقب الحادث

السائق تفحّم .. سقوط تريلا من أعلى دائري ترسا واشتعال النيران بها | شاهد

وزارة السياحة تشارك بورشة عمل أماديوس للتسويق ومؤشرات السوق العالمي

وزارة السياحة تشارك بورشة عمل أماديوس للتسويق ومؤشرات السوق العالمي

جانب من الندوة

جبران: تسهيل إجراءات تنفيذ القانون وتطبيق مباردة التفتيش الذكي

أنشطة موسعة للتقصي والترصد الوبائي للأمراض

الزراعة: الترصد البيطري يزور أكثر من 1.3 مليون حيوان وطيور لمكافحة الأمراض الوبائية

بالصور

استعراض حرس الشرف وعروض قتالية.. الأكاديمية العسكرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية

6 ندوات توعوية.. الشرقية تختتم فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم

ندوة تثقيفية

الشباب والرياضة بالشرقية تنفذ برامج تدريب وتوعية وريادة أعمال لـ330 مستفيدا

الشباب والرياضة بالشرقية

بملامح مغايرة.. طفل فيلم "الدادة دودى" يحتفل بعقد قرانه

احمد عماد يحتفل بعقد قرانه

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية

استعراض حرس الشرف وعروض قتالية.. الأكاديمية العسكرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد

حورية فرغلي

حورية فرغلي: ما زلت أواجه آثار سحر أسود وأخيرا بقيت أعرف أشم

ابراهيم سعيد

اتقبض عليهم ..أزمة جديدة تطارد إبراهيم سعيد بسبب طليقته

سمية الالفي

سمية الألفي تودع عالمنا.. قصة مرض نادر وابتعاد عن الشاشة منذ 2010

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

