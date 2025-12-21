قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وكيل الأزهر يلقي محاضرة لعلماء ماليزيا حول "منهج التعامل مع الشبهات"
إيمان طلعت

ألقى الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني - وكيل الأزهر الشريف، محاضرة بعنوان: "منهج التعامل مع الشبهات"، لعلماء ماليزيا المشاركين في دورة إعداد المدربين التي تعقدها وزارة الأوقاف بالتعاون مع سفارة ماليزيا، بحضور الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، وسماحة المفتي داتوء سري حاج وان زاهيدي وان تيه - مفتي ولاية بيراك بماليزيا، والسيد داتوء شمس النجم شمس الدين - وزير مفوض شئون التعليم بسفارة ماليزيا بالقاهرة، والسيد أمير إخوان زيني - الملحق الديني بسفارة ماليزيا بالقاهرة.

في بداية كلمته، قدم الشكر لوزير الأوقاف على رعاية مثل هذه الدورات، وأوضح أن الاختلاف لا ينال من دين الله فهو ليس في الأصول، وأكد أن المذهب الفقهي الواحد صالح للتعبير عن الدين والتطبيق والاكتفاء به تعبدًا، وهذا يدل على سعة الشريعة وشمولها  ومرونتها بحسب ما يأتي به الزمان وما قد يقتضيه المكان.

وأكد أن الخلاف في الفقه حتمي أراده الله رحمة بالبشر، فالقرآن والسنة بلسان عربي وبالرجوع لقواميس اللغة نجد للفظ الواحد معاني مختلفة، وهذه النصوص يُعمل فيها المجتهد عقله متأثرًا بالثقافة التي يعيش فيها فالعقل يختلف من شخص لآخر بحسب المؤثرات، فإذا كانت العقول التي تستنبط مختلفة والنصوص محتملة فتكون النتيجة اختلاف.

كما بين أن الخلاف ليس انتصارًا للرأي وإنما كل يجتهد وفق ما أعطاه الله لكي يحقق للناس آمالهم وهو ما انعكس أثره على قولنا: إن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والحادثة والشخص، فأوصيك أيها المفتي أن تنتبه لذلك لتكن كلمتك مسموعة ومعبرة عن كلام الله ورسوله وتطبيق صحابته.

فى سياق اخر.. يعقد الجامع الأزهر غدًا الملتقى الفقهي بين الشرع والطب في دورته الحادية والأربعين، تحت عنوان «رؤية معاصرة»، والذي يناقش على مائدته: مراحل خلق الجنين «رؤية فقهية طبية»، وذلك برعاية الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وبتوجيهات من أ.د محمد برعاية كريمة من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر.

ويستضيف الملتقى كلًا من: الدكتور محمد صلاح سعد، أستاذ ورئيس قسم أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، وعضو لجنة الفتوى الرئيسية بالجامع الأزهر، والدكتور إسلام شوقي عبد العزيز، أستاذ ورئيس قسم أمراض القلب بكلية الطب جامعة الأزهر بالقاهرة، وعضو مجلس الإدارة والرئيس السابق للجمعية المصرية لأمراض القلب، ويدير الحوار سمير شهاب، الإعلامي بالتلفزيون المصري.

وأكد الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأروقة الأزهرية، أن الملتقى يُعد منصة مهمة لتوضيح الصلة الوثيقة بين الطب والشرع في شتى مناحي الحياة، ويعكس جهود الأزهر في تقديم حلول متكاملة تتماشى مع الدين الإسلامي وتحديات العصر، مبينًا أن الرحم البشري يشهد رحلة تطور مذهلة ومعقدة، حيث تتحول بضعة خلايا إلى كائن حي متكامل في غضون أشهر.

وتُعرف هذه المراحل علميًا بتطور الجنين، وهي تتوافق بشكل مدهش مع الأوصاف المذكورة في النصوص الدينية، مرورًا بمراحل النطفة، والعلقة، والمضغة، وصولًا إلى الكائن البشري الكامل.

وأوضح أن هذه المراحل الدقيقة تُظهر كيف تتطور الحياة من خلية واحدة إلى إنسان كامل، في عملية معجزة تتجسد فيها الدقة البالغة في الخلق، وتؤكد روعة هذه الرحلة العجيبة التي تبدأ من لحظة الإخصاب وتستمر حتى الولادة.

من جانبه، أشار الدكتور هاني عودة إلى أن الملتقى يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية القضايا الفقهية والطبية، مؤكدًا ضرورة بناء مجتمع واعٍ بأهمية الحفاظ على قيم الشريعة في ضوء التطورات الطبية.

وأضاف فضيلته قائلًا: إن وصف القرآن والسنة لمراحل «النطفة، العلقة، المضغة» يتفق مع مراحل التطور الجنيني المبكرة كما اكتشفها العلم الحديث، وتوضح النصوص القرآنية مراحل متسلسلة ومحددة، تؤكد أن الخلق الإلهي للجنين عملية متدرجة ودقيقة، وأن القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة قد أشارا إلى حقائق علمية لم تُكتشف إلا مؤخرًا، مما يعزز الإيمان بتفرد هذه النصوص وقدرة الله الخالق.

ويأتي هذا الملتقى امتدادًا لسلسلة من الفعاليات التي تعزز الحوار البنّاء والمثمر في مجتمعاتنا، ومن المقرر أن يُعقد يوم الاثنين من كل أسبوع بعد صلاة المغرب، بالظلة العثمانية في الجامع الأزهر.

