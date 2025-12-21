حصاد أكاديمية الأزهر العالمية 2025.. تأهيل أئمة من عدة دول لتقديم خطاب وسطي.. ورسالة دعوية راسخة

شهد عام 2025م نشاطًا مكثفًا لـ أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والدعاة والوعاظ داخل مصر وخارجها وخريجي جامعة الأزهر، على برامج علمية متخصصة تسهم في ترسيخ المنهج الأزهري القائم على الوسطية والانفتاح الواعي، ما عكس بوضوح الدور الريادي الذي يضطلع به الأزهر الشريف في إعداد كوادر دعوية واعية، قادرة على حمل رسالة الإسلام الوسطي المعتدل، والتفاعل الإيجابي مع قضايا العصر وتحدياته الفكرية.

أولاً: برامج تدريبية للأئمة والدعاة الوافدين من (٤١) دولة لإعداد الداعية المعاصر

نظمت الأكاديمية (14) دورة تدريبية بعنوان «إعداد الداعية المعاصر»، شارك فيها (646) إمامًا وداعية، شملت (6) دورات بمشاركة (352) إمامًا وداعية من (19) دولة لمدة شهرين، بهدف تمكين الدعاة من الجمع بين الأصالة الأزهرية ومتطلبات الواقع المعاصر، و(8) دورات أخرى بالتعاون مع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، شارك فيها (294) إمامًا من (11) دولة، لدعم قدراتهم على العمل الدعوي داخل مجتمعات الأقليات المسلمة.

وواصلت الأكاديمية جهودها في مواجهة الفكر المتطرف بتنظيم (16) دورة تدريبية بعنوان «تفكيك الفكر المتطرف» شارك فيها (604) أئمة من (12) دولة، وركزت على كشف الجذور الفكرية للتطرف وتصحيح المفاهيم المغلوطة، بالإضافة إلى تدريب المشاركين على مواجهة الخطاب التكفيري بالحجة العلمية والمنهجية الرصينة، كما نفذت دورة بعنوان «معالم المنهج الأزهري» بمشاركة (25) داعية من الهند، لتعميق فهم المنهج الأزهرى وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال.

ثانيا: تطوير مهارات الوعاظ المصريين لتعزيز قدراتهم على الحوار الفكري والتعامل مع القضايا المستجدة

نفذت الأكاديمية برامج نوعية لتأهيل الوعاظ المصريين، شملت (8) دورات بعنوان «تنمية مهارات البحث والإفتاء – فتاوى المعاملات المالية» بمشاركة (144) واعظًا، و(4) دورات بعنوان «تنمية المهارات اللغوية والأداء الخطابي» بمشاركة (71) واعظًا، و(7) دورات بعنوان «الإلحاد والرد على الملحدين» بمشاركة (145) واعظًا، لتعزيز قدراتهم على الحوار الفكري والتعامل مع القضايا المستجدة، بالإضافة إلى (7) دورات حول «مناسك الحج والعمرة» بمشاركة (151) واعظًا، و(20) دورة بعنوان «مهارات الفتوى العملية» بمشاركة (442) واعظًا، و(20) دورة بعنوان «مكافحة الفساد الإداري» بنفس العدد، و(8) دورات بعنوان «تنمية المهارات الدعوية» بمشاركة (184) واعظًا.

ثالثا: تدريب الواعظات نحو دور نسائي رائد في الخطاب الدعوي

حرصت الأكاديمية على تنظيم برامج تدريبية للسيدات الواعظات، لصقل مهاراتهن، فقد عقدت (3) دورات بعنوان «مهارات الفتوى العملية» بمشاركة (93) واعظة، و(4) دورات بعنوان «أحكام مناسك الحج والعمرة» بمشاركة (122) واعظة، بالإضافة إلى دورة بعنوان «أحكام الصيام» بمشاركة (129) واعظة، لتعزيز قدرتهن على التعامل مع القضايا المستجدة والنوازل المعاصرة بأسلوب علمي منهجي، ودعم دورهن التربوي والدعوي داخل المجتمع.

رابعا: تدريب خريجي جامعة الأزهر لإعداد جيل دعوي جديد ومتوازن

نظمت الأكاديمية (4) دورات بعنوان «تنمية المهارات الدعوية» لخريجي وخريجات (٤) كليات أزهرية( كلية اللغة العربية بالقاهرة، وكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، وكلية التربية للبنات بالقاهرة، وكلية بنات العاشر من رمضان) بهدف إعداد جيل دعوي شاب قادر على تقديم خطاب متوازن يجمع بين الثوابت الشرعية ومتطلبات العصر، ومواكبة التحديات المعاصرة بالعلم والمنهجية.

خامسا: ندوات وورش علمية لتعميق الخبرات الفكرية والدعوية

دعمت الأكاديمية برامجها التدريبية بسلسلة من الأنشطة العلمية، حيث نظمت (6) ندوات علمية شهرية ناقشت قضايا فكرية وفقهية معاصرة، و(60) ورشة أسبوعية ضمن برنامج «القراءة الأسبوعية»، لتعزيز الملكة العلمية والمنهجية لدى الدعاة، وصقل مهاراتهم في التحليل والنقد العلمي.

زيارات ميدانية.. لربط التعليم بالتجربة العملية والتاريخية

نظمت الأكاديمية زيارات ميدانية إلى مؤسسات دينية كبرى شملت هيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء المصرية، وجامعة الأزهر، ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إلى جانب جولات لمعالم تاريخية ودينية بارزة مثل الجامع الأزهر، ومسجد عمرو بن العاص، ومسجد أحمد بن طولون، ومجمع الأديان في مصر القديمة، بهدف تعزيز الوعي الحضاري والانتماء الثقافي للمشاركين.

ويؤكد حصاد عام 2025م أن أكاديمية الأزهر العالمية تواصل أداء رسالتها في إعداد دعاة مؤهلين علميًا وفكريًا، يحملون رسالة الأزهر إلى العالم، ويجسدون المنهج الوسطي القائم على الحكمة والحوار، بما يعزز دور الأزهر الشريف كمنارة علمية ودعوية عالمية في نشر قيم التسامح والسلام.