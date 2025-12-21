قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الذهب اليوم الأحد 21 ديسمبر.. كل الأعيرة بالمصنعية
أسعار الذهب اليوم الأحد في منتصف التعاملات
تحذير جوي عاجل من الأرصاد مع اقتراب درجات الحرارة من الصفر
حبس الـ عاملة المتهـــــــمة بسرقة فيـــــلا دبلوماســـي بالشيخ زايد
لحسم دستورية قرار .. محامو سارة خليفة وآخرين يطالبون بوقف سير الدعوى
أخبار التوك شو | استقرار الطقس والعملات والذهب.. سقوط 18شهيدًا جراء انهيار 22 منزلًا بغزة
فصل الكهرباء عن هذه المناطق بمدينة كفر الشيخ.. اعرف المواعيد
حاول خلع عينيها لعدم التعرف عليه.. محاولة هتك عرض طفلة تهز الشرقية
التردد متاح.. قنوات مجانية ناقلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025
إسرائيل تعلن بناء 69 مستوطنة خلال سنوات الحرب الثلاث على غزة
جيش الاحتلال الإسرائيلي: استهداف عنصرين من حزب الله في بلدة ياطر جنوب لبنان
بحضور أشرف عبد الباقي ووفاء عامر وسناء منصور.. توزيع جوائز آمال العمدة ومفيد فوزي.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

حصاد أكاديمية الأزهر العالمية 2025.. تأهيل أئمة من عدة دول لتقديم خطاب وسطي.. ورسالة دعوية راسخة

حصاد أكاديمية الأزهر العالمية لعام 2025م
حصاد أكاديمية الأزهر العالمية لعام 2025م
إيمان طلعت

شهد عام 2025م نشاطًا مكثفًا لـ أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والدعاة والوعاظ داخل مصر وخارجها وخريجي جامعة الأزهر، على برامج علمية متخصصة تسهم في ترسيخ المنهج الأزهري القائم على الوسطية والانفتاح الواعي، ما عكس بوضوح الدور الريادي الذي يضطلع به الأزهر الشريف في إعداد كوادر دعوية واعية، قادرة على حمل رسالة الإسلام الوسطي المعتدل، والتفاعل الإيجابي مع قضايا العصر وتحدياته الفكرية.

أولاً: برامج تدريبية للأئمة والدعاة الوافدين من (٤١) دولة لإعداد الداعية المعاصر

نظمت الأكاديمية (14) دورة تدريبية بعنوان «إعداد الداعية المعاصر»، شارك فيها (646) إمامًا وداعية، شملت (6) دورات بمشاركة (352) إمامًا وداعية من (19) دولة لمدة شهرين، بهدف تمكين الدعاة من الجمع بين الأصالة الأزهرية ومتطلبات الواقع المعاصر، و(8) دورات أخرى بالتعاون مع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، شارك فيها (294) إمامًا من (11) دولة، لدعم قدراتهم على العمل الدعوي داخل مجتمعات الأقليات المسلمة.

وواصلت الأكاديمية جهودها في مواجهة الفكر المتطرف بتنظيم (16) دورة تدريبية بعنوان «تفكيك الفكر المتطرف» شارك فيها (604) أئمة من (12) دولة، وركزت على كشف الجذور الفكرية للتطرف وتصحيح المفاهيم المغلوطة، بالإضافة إلى تدريب المشاركين على مواجهة الخطاب التكفيري بالحجة العلمية والمنهجية الرصينة، كما نفذت دورة بعنوان «معالم المنهج الأزهري» بمشاركة (25) داعية من الهند، لتعميق فهم المنهج الأزهرى وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال.

ثانيا: تطوير مهارات الوعاظ المصريين لتعزيز قدراتهم على الحوار الفكري والتعامل مع القضايا المستجدة

نفذت الأكاديمية برامج نوعية لتأهيل الوعاظ المصريين، شملت (8) دورات بعنوان «تنمية مهارات البحث والإفتاء – فتاوى المعاملات المالية» بمشاركة (144) واعظًا، و(4) دورات بعنوان «تنمية المهارات اللغوية والأداء الخطابي» بمشاركة (71) واعظًا، و(7) دورات بعنوان «الإلحاد والرد على الملحدين» بمشاركة (145) واعظًا، لتعزيز قدراتهم على الحوار الفكري والتعامل مع القضايا المستجدة، بالإضافة إلى (7) دورات حول «مناسك الحج والعمرة» بمشاركة (151) واعظًا، و(20) دورة بعنوان «مهارات الفتوى العملية» بمشاركة (442) واعظًا، و(20) دورة بعنوان «مكافحة الفساد الإداري» بنفس العدد، و(8) دورات بعنوان «تنمية المهارات الدعوية» بمشاركة (184) واعظًا.

ثالثا: تدريب الواعظات نحو دور نسائي رائد في الخطاب الدعوي

حرصت الأكاديمية على تنظيم برامج تدريبية للسيدات الواعظات، لصقل مهاراتهن، فقد عقدت (3) دورات بعنوان «مهارات الفتوى العملية» بمشاركة (93) واعظة، و(4) دورات بعنوان «أحكام مناسك الحج والعمرة» بمشاركة (122) واعظة، بالإضافة إلى دورة بعنوان «أحكام الصيام» بمشاركة (129) واعظة، لتعزيز قدرتهن على التعامل مع القضايا المستجدة والنوازل المعاصرة بأسلوب علمي منهجي، ودعم دورهن التربوي والدعوي داخل المجتمع.

رابعا: تدريب خريجي جامعة الأزهر لإعداد جيل دعوي جديد ومتوازن

نظمت الأكاديمية (4) دورات بعنوان «تنمية المهارات الدعوية» لخريجي وخريجات (٤) كليات أزهرية( كلية اللغة العربية بالقاهرة، وكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، وكلية التربية للبنات بالقاهرة، وكلية بنات العاشر من رمضان) بهدف إعداد جيل دعوي شاب قادر على تقديم خطاب متوازن يجمع بين الثوابت الشرعية ومتطلبات العصر، ومواكبة التحديات المعاصرة بالعلم والمنهجية.

خامسا: ندوات وورش علمية لتعميق الخبرات الفكرية والدعوية

دعمت الأكاديمية برامجها التدريبية بسلسلة من الأنشطة العلمية، حيث نظمت (6) ندوات علمية شهرية ناقشت قضايا فكرية وفقهية معاصرة، و(60) ورشة أسبوعية ضمن برنامج «القراءة الأسبوعية»، لتعزيز الملكة العلمية والمنهجية لدى الدعاة، وصقل مهاراتهم في التحليل والنقد العلمي.

زيارات ميدانية.. لربط التعليم بالتجربة العملية والتاريخية

نظمت الأكاديمية زيارات ميدانية إلى مؤسسات دينية كبرى شملت هيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء المصرية، وجامعة الأزهر، ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إلى جانب جولات لمعالم تاريخية ودينية بارزة مثل الجامع الأزهر، ومسجد عمرو بن العاص، ومسجد أحمد بن طولون، ومجمع الأديان في مصر القديمة، بهدف تعزيز الوعي الحضاري والانتماء الثقافي للمشاركين.

ويؤكد حصاد عام 2025م أن أكاديمية الأزهر العالمية تواصل أداء رسالتها في إعداد دعاة مؤهلين علميًا وفكريًا، يحملون رسالة الأزهر إلى العالم، ويجسدون المنهج الوسطي القائم على الحكمة والحوار، بما يعزز دور الأزهر الشريف كمنارة علمية ودعوية عالمية في نشر قيم التسامح والسلام.

حصاد أكاديمية الأزهر العالمية لعام 2025م أكاديمية الأزهر العالمية حصاد اكاديمية الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ناصر ماهر

بعد حبس ناصر ماهر| نجوم الأهلي والزمالك في الكلبش.. أسماء مفاجأة

الشاب المختفي بسوهاج

لغز اختفاء «محمود تويوتا» بسوهاج مستمر.. والزوجة تناشد المحافظ ومدير الأمن: رجعولي جوزي

جانب من الحدث

قرار إنساني يغيّر حياة عاملات.. كيس كشري يشعل ضمير صاحب محل بسوهاج | تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 10 أيام ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

صورة أرشيفية

حزن وألم في سوهاج .. تشييع جثمان الطفلة «آية» بعد وفاتها بتسمم غذائي

الأهلي

عرض قطري كبير لجراديشار.. واللاعب يشترط 1.5 مليون دولار للرحيل عن الأهلي

السيارة عقب الحادث

السائق تفحّم .. سقوط تريلا من أعلى دائري ترسا واشتعال النيران بها | شاهد

ناصر البرنس وشقيقه من داخل المستشفى

ناصر البرنس من المستشفى: أخويا زعل عشان معزمتوش في افتتاح المطعم.. شاهد

ترشيحاتنا

ندوة تثقيفية

6 ندوات توعوية.. الشرقية تختتم فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم

الشباب والرياضة بالشرقية

الشباب والرياضة بالشرقية تنفذ برامج تدريب وتوعية وريادة أعمال لـ330 مستفيدا

احمد عماد يحتفل بعقد قرانه

بملامح مغايرة.. طفل فيلم "الدادة دودى" يحتفل بعقد قرانه

بالصور

استعراض حرس الشرف وعروض قتالية.. الأكاديمية العسكرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية

6 ندوات توعوية.. الشرقية تختتم فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

الشباب والرياضة بالشرقية تنفذ برامج تدريب وتوعية وريادة أعمال لـ330 مستفيدا

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

بملامح مغايرة.. طفل فيلم "الدادة دودى" يحتفل بعقد قرانه

احمد عماد يحتفل بعقد قرانه
احمد عماد يحتفل بعقد قرانه
احمد عماد يحتفل بعقد قرانه

فيديو

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية

استعراض حرس الشرف وعروض قتالية.. الأكاديمية العسكرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد

حورية فرغلي

حورية فرغلي: ما زلت أواجه آثار سحر أسود وأخيرا بقيت أعرف أشم

ابراهيم سعيد

اتقبض عليهم ..أزمة جديدة تطارد إبراهيم سعيد بسبب طليقته

سمية الالفي

سمية الألفي تودع عالمنا.. قصة مرض نادر وابتعاد عن الشاشة منذ 2010

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد