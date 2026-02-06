تغمدها الله بواسع رحمته| خالد بيومي ينعي زوجه لاعب الأهلي السابق

نعى المحلل الرياضي خالد بيومي، زوجة عبد الحميد حسن ميدو، نجم فريق الأهلي السابق، بعد وفاتها اثر أزمة صحية.

وكتب خالد بيومى فى تغريدة له عبر حسابه علي موقع "x":"نتقدم بخالص العزاء للكابتن عبد الحميد حسن لوفاة زوجته، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم الكابتن والأسرة الكريمة الصبر والسلوان".

وكانت رحلت عن عالمنا زوجة عبد الحميد حسن ميدو نجم فريق الأهلي السابق، امس الخميس، بعد تعرضها لوعكة صحية خلال الفترة الماضية.

يذكر ان عبد الحميد حسن بدأ مشواره الكروى ، بنادى كهرباء الإسماعيلية ، ومنه انتقل إلى انبى وبترول أسيوط ثم النادى الاهلى ثم الاتحاد السكندرى.

وعمل ميدو بتقديم برامج في قناة الأهلى منذ عدة سنوات، ثم تولى تدريب فريق أسوان الموسم قبل الماضى وبالتحديد 2023ن لكنه رحل عن المهمة بعد وقت قصير.