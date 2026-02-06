عسر هضم كوني... ثقب أسود يطلق طاقة تعادل 100 تريليون مرة "نجمة الموت"

كشف علماء الفلك عن ثقب أسود هائل يعاني من حالة "عسر هضم كوني"، حيث يقوم منذ أربع سنوات بإطلاق بقايا نجم تم تمزيقه بفعل جاذبيته الهائلة.

نفث موجات راديوية غير مسبوق

وفقاً للباحثين، فإن التيار من موجات الراديو الخارج من الثقب الأسود يعتبر من بين أكثر الظواهر الكونية إشراقاً وطاقةً على الإطلاق في الكون.

تشير الحسابات إلى أن كمية الطاقة المنبعثة حالياً تعادل 100 تريليون مرة طاقة "نجمة الموت" الأسطورية من سلسلة أفلام حرب النجوم.

حدث تمزيق النجوم

لقد وثق علماء الفيزياء الفلكية العديد من الحوادث التي يقترب فيها نجم كثيراً من ثقب أسود ويتمزق بفعل مجال الجاذبية القوي.

لكن ثقب أسود يطلق هذه الطاقة الضخمة لسنوات عديدة بعد تمزيق نجم لم يُسجّل من قبل، وهو ما يثير دهشة الباحثين.

توقعات مستقبلية

تتوقع الفريق البحثي أن تيار موجات الراديو الصادرة عن هذا الكائن الكوني سيستمر بالزيادة بشكل أُسّي قبل أن يصل إلى ذروته العام المقبل.

وقالت العالمة إيفيت سنديس من جامعة أوريغون، التي قادت البحث:

“من الصعب تخيل أي ظاهرة كونية تتصاعد بهذا الشكل وعلى مدى فترة زمنية طويلة كهذه.”

هذا الاكتشاف يسلط الضوء على الظواهر النادرة المرتبطة بالثقوب السوداء العملاقة، ويتيح للعلماء فهم أفضل لعمليات التفاعل بين النجوم والثقوب السوداء، بما في ذلك آليات إطلاق الطاقة والمواد في الفضاء العميق.