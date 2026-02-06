أحدهما فلسطيني .. القبض على شخصين بتهمة التجسس لصالح الموساد بتركيا



نجحت الاستخبارات التركية (MİT) في القبض على شخصين بتهمة التجسس لصالح الموساد، في عملية أمنية بمدينة إسطنبول بالتنسيق مع نيابة الولاية العامة وشعبة مكافحة الإرهاب مديرية الأمن.



و الموقوفَين هما تاجر الرخام محمد بوداق دريا وشريكه وسيل كريم أوغلو، بعد الاشتباه في عملهما لصالح الموساد داخل تركيا بحسب تصريحات مصادر أمنية تركية .

وأشارت المصادر إلى أن دريا جنّد كريم أوغلو، وهو تركي من أصل فلسطيني، بتوجيهات مباشرة من الموساد، جمع معلومات عن شخصيات فلسطينية معارضة لإسرائيل.

فيما بيّنت التحقيقات أن المشتبه بهما حاولا بيع قطع مسيّرات للمهندس التونسي محمد الزواري قبل اغتياله في تونس عام 2016، ضمن تواصل تجاري جرى باستخدام مواد وفرها الموساد.

وتوصّلت الاستخبارات التركية في يناير من العام الحالي إلى معلومات عن استعداد الموساد لتنفيذ عملية لوجستية واسعة عبر شركات واجهة وسلاسل توريد دولية، ما دفع إلى التحرك الفوري وتوقيف المشتبه بهما، فيما لا تزال الإجراءات الأمنية بحقهما متواصلة.

