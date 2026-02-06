الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة شبيبة القبائل

يختتم الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى تدريباته اليوم الجمعة استعداداً لمواجهة شبيبة القبائل الجزائري، المقررة مساء غد السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتركز تدريبات الفريق الختامية على الجوانب الفنية التي يرغب ييس توروب، المدير الفني، في تطبيقها خلال المباراة، بالإضافة إلى معالجة الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال المباريات السابقة لتجنب تكرارها. كما سيعقد المدير الفني محاضرة فنية مع اللاعبين لمراجعة الخطط النظرية والتكتيكية قبل المباراة.

الأهلى يحدد موعد مواجهة الجيش الملكى

أعلن النادى الأهلى موعد مباراته المقبلة في الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، حيث سيواجه الجيش الملكى المغربي يوم الأحد 15 فبراير الجاري على استاد القاهرة، في تمام الساعة السادسة مساءً.



الأهلى يواصل صدارة المجموعة

يحتل الأهلى صدارة مجموعته برصيد 8 نقاط، بعد أن عزز موقفه عقب التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مع يانج أفريكانز، في مباراة الجولة الرابعة التي أقيمت السبت الماضي في تنزانيا.

ويستعد الفريق لمواجهة شبيبة القبائل بكل قوة من أجل الاقتراب خطوة نحو التأهل للدور التالي، مع الاعتماد على خططه التكتيكية والفنية التي طبقها المدير الفني خلال الأسابيع الماضية، والتي ساعدت الفريق على الحفاظ على صدارة المجموعة رغم المنافسة القوية.



التركيز على الأداء الفني والوقائي

يولي ييس توروب اهتماماً كبيراً للعناصر الفنية والبدنية في التدريبات الأخيرة، حيث يركز على السرعة في بناء الهجمات، تنظيم الدفاع، والاستفادة من الكرات الثابتة. كما يتم متابعة حالة اللاعبين الصحية والبدنية لضمان جاهزيتهم قبل المباراة المهمة



