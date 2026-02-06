قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ارتفاع عدد ضحايا تساقط الثلوج الكثيف في اليابان إلى 42 قتيلا
قبيل المحادثات مع أمريكا.. عراقجي يلتقي البوسعيدي في سلطنة عمان
الحرس الثوري الإيراني: لا تفاوض على قدرات الردع.. والمفاوضات تنحصر في الملف النووي
هل يجب استئذان الزوج قبل صيام قضاء أيام رمضان؟.. الأزهر يجيب
"حياة كريمة" تواصل حصد الجوائز الدولية بعد فوزها بجائزة دبي
جامعة عين شمس تستضيف الجامعة الشتوية لمشروع FEF مصر «REINVENTE»
الطقس اليوم.. ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة وأمطار ببعض المناطق
شبح بملابس برتقالية قرب زنزانة إبستين.. كاميرا المراقبة تكشف لغزا ليلة وفاته
مباحثات بين وزيري خارجية مصر وأوكرانيا.. تعزيز التعاون الاقتصادي والسياحي
«بيوت طلبة مؤسسة التكافل الاجتماعي بالوادي الجديد».. مظلة رعاية تعليمية واجتماعية
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 6-2-2026
أخبار التكنولوجيا| روبوت جوجل Gemini يتجاوز 750 مليون مستخدم نشط شهريا.. أوبو تطرح تحديث ColorOS 16 لجميع هواتفها
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة شبيبة القبائل

الاهلي
الاهلي
رباب الهواري

يختتم الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى تدريباته اليوم الجمعة استعداداً لمواجهة شبيبة القبائل الجزائري، المقررة مساء غد السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتركز تدريبات الفريق الختامية على الجوانب الفنية التي يرغب ييس توروب، المدير الفني، في تطبيقها خلال المباراة، بالإضافة إلى معالجة الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال المباريات السابقة لتجنب تكرارها. كما سيعقد المدير الفني محاضرة فنية مع اللاعبين لمراجعة الخطط النظرية والتكتيكية قبل المباراة.

الأهلى يحدد موعد مواجهة الجيش الملكى

أعلن النادى الأهلى موعد مباراته المقبلة في الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، حيث سيواجه الجيش الملكى المغربي يوم الأحد 15 فبراير الجاري على استاد القاهرة، في تمام الساعة السادسة مساءً.
 

الأهلى يواصل صدارة المجموعة

يحتل الأهلى صدارة مجموعته برصيد 8 نقاط، بعد أن عزز موقفه عقب التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مع يانج أفريكانز، في مباراة الجولة الرابعة التي أقيمت السبت الماضي في تنزانيا.

ويستعد الفريق لمواجهة شبيبة القبائل بكل قوة من أجل الاقتراب خطوة نحو التأهل للدور التالي، مع الاعتماد على خططه التكتيكية والفنية التي طبقها المدير الفني خلال الأسابيع الماضية، والتي ساعدت الفريق على الحفاظ على صدارة المجموعة رغم المنافسة القوية.
 

التركيز على الأداء الفني والوقائي

يولي ييس توروب اهتماماً كبيراً للعناصر الفنية والبدنية في التدريبات الأخيرة، حيث يركز على السرعة في بناء الهجمات، تنظيم الدفاع، والاستفادة من الكرات الثابتة. كما يتم متابعة حالة اللاعبين الصحية والبدنية لضمان جاهزيتهم قبل المباراة المهمة


 

الاهلي اخبار الاهلي دورى ابطال افريقيا اخبار الرياضة

