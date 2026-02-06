شوبير عن انتقادات الأهلي: نهدى شوية ونسيب الناس تشتغل

علق الإعلامي أحمد شوبير على الهجوم الذي يتعرض له النادي الأهلي ومجلس إدارته في الفترة الأخيرة، بسبب تراجع الأداء .

وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي إكس: "من العيب التطاول على إدارة النادي الأهلي والكابتن محمود الخطيب بعد كل هذه الإنجازات خلال السنوات الأخيرة .. هو في إيه! وإيه اللي حصل لكل ده! وليه الحملات دي! وكلام غريب عن سيد عبد الحفيظ هو الراجل لحق! نهدى على الناس شوية ونسيبها تشتغل لإن محدش بيقصر وكله عايز يعمل أفضل حاجة للأهلي''.



موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة شبيبة القبائل الجزائري، ضمن الجولة الخامسة للمجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة أمام شبيبة القبائل ببطولة دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء.

وتعادل الأهلي مع يانج أفريكانز التنزاني 1-1 بملعب الأخير، السبت الماضي في الجولة الرابعة لدور المجموعات ببطولة أفريقيا وحافظ على تصدره لقمة المجموعة بـ8 نقاط.