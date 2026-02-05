استقبال حافل لبعثة الأهلي في الجزائر قبل لقاء شبيبة القبائل

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة النائب محمد الجارحي عضو مجلس الإدارة، إلى الجزائر الخميس، لخوض مباراة شبيبة القبائل في بطولة دوري أبطال إفريقيا.



وحرص مشرف محمد اكلي، الأمين العام لنادي شبيبة القبائل الجزائري، على استقبال بعثة الأهلي في مطار هواري بومدين بالجزائر.



وأهدى مندوب شبيبة القبائل باقة ورد للنائب محمد الجارحي، رئيس البعثة، عضو مجلس الإدارة، وسيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة، ووليد صلاح الدين مدير الكرة.



كما حرص عبد اللطيف اللايح، سفير مصر في الجزائر، على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي فور الوصول إلى مطار هواري بومدين بالجزائر، بجانب كل من القنصل أحمد بسيوني والملحق الإداري بالسفارة علي عبد الباقي.



وحرص النائب محمد الجارحي، رئيس البعثةعلى توجيه الشكر للسفير وطاقم السفارة على حسن الاستقبال وتسهيل إجراءات خروج البعثة من المطار.



ويواجه الأهلي فريق شبيبة القبائل ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها مساء السبت المقبل.