خرجت من الحبس.. إخلاء سبيل سوزي الأردنية
صدمة في الأهلي بسبب زيزو.. وتوروب في ورطة
دعاء ساعة الإجابة في ثالث جمعة من شعبان.. ادرك أبواب الرزق بـ10 كلمات
مسؤول أمريكي سابق: نزع سلاح حماس شرط أساسي لإعادة إعمار غزة وإرسال قوات الاستقرار
رئيس "مجمع عمال مصر": إفريقيا قارة الفرص الجاهزة.. والاستثمار بوابة التنمية المستدامة
استبعاد من كأس العالم.. منتخب مصر يرد لأول مرة على خبر تهديد إمام عاشور
أمريكا تحث مواطنيها على مغادرة إيران: لا يمكننا ضمان سلامتكم
عبد الله السعيد الأبرز.. الغيابات تضرب الزمالك أمام زيسكو في الكونفدرالية
الأهلي يستعد لتجديد عقد إمام عاشور بعد الأزمة
ترامب: الانتخابات في أمريكا مزورة.. ولن يكون هناك دولة
البنتاجون يطلق منافسة لإنتاج طائرات مسيرة هجومية منخفضة التكلفة
السكة الحديد: واقعة حشرات القطار حدث طارئ
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
هاني رمزي يهاجم إمام عاشور: غيابه متعمد ومبادئ الأهلي فوق الجميع

إمام عاشور
إمام عاشور
رباب الهواري

أكد هاني رمزي، نجم الكرة المصرية السابق، أن غياب إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، عن مواجهة فريقه أمام يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا جاء متعمدًا، مشددًا على رفضه التام لتراجع إدارة القلعة الحمراء عن معاقبة اللاعب، حتى وإن كلف ذلك الفريق خسارة لقب الدوري الممتاز.

وقال هاني رمزي، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2، إن البيان الذي أصدره إمام عاشور مؤخرًا "يداعب الجماهير"، معتبرًا أن المقارنة بين نتائج الأهلي في وجود اللاعب أو غيابه أمر غير صحيح، لأنه قد يؤدي إلى زيادة غرور اللاعب وإعطائه إحساسًا بأنه أهم من الفريق، وهو ما ينعكس سلبًا على المنظومة بالكامل.

وأضاف رمزي أن خطأ إمام عاشور "جسيم للغاية" وكان يستحق عقوبة أكبر من التي تم توقيعها، موضحًا أن الأمر لا يتعلق بلاعب بعينه، بل بمبادئ وسياسات نادي الأهلي، مؤكدًا أن المساس بهذه المبادئ مرفوض تمامًا مهما كانت التضحيات، حتى لو وصلت إلى خسارة بطولة الدوري.

وأشار نجم الأهلي السابق إلى أن غياب إمام عاشور عن الفريق كان متعمدًا، وكان من الضروري إيقافه واتخاذ موقف حاسم تجاهه، حفاظًا على هيبة النادي وانضباط الفريق.

وتطرق هاني رمزي إلى ملف حراسة المرمى في الأهلي، مؤكدًا أن الفريق لا يعاني من أزمة حقيقية في هذا المركز، لكنه شدد على أنه كان من الضروري الاعتماد على مصطفى شوبير كحارس أساسي خلال مشوار بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح أن المشاكل الدفاعية التي يعاني منها الأهلي لا تعود إلى محمد الشناوي وحده، بل ترجع إلى خلل في المنظومة الدفاعية بالكامل، سواء على مستوى التنظيم أو العناصر المتاحة، لافتًا إلى أن رحيل كل من محمد عبد المنعم ورامي ربيعة أثر بشكل واضح على خط الدفاع، إلى جانب حاجة اللاعبين الجدد لفترة من الوقت من أجل الانسجام.

واختتم رمزي تصريحاته بالإشارة إلى أن الأهلي يعاني أيضًا من أزمة في مركز الظهير الأيسر، مؤكدًا في الوقت نفسه أن مصطفى شوبير يستحق أن يكون الحارس الأساسي للفريق خلال الفترة المقبلة، في ظل المستويات التي يقدمها.

إمام عاشور الأهلي أخبار الأهلي أخبار الرياضة

أسعار الذهب

1000 جنيه تبخرت من عيار 21.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

أسعار البانيه

بعد وصول الكيلو لـ250 جنيهًا.. متى تتراجع أسعار البانيه والدواجن؟

مصطفى بكري

مصطفى بكري يشكف مفاجآت مهمة عن التعديل الوزاري المرتقب

العمالة غير المنتظمة

بمناسبة رمضان.. موعد صرف منحة للعمالة غير المنتظمة والفئات المستحقة

سعر الذهب

سعر الذهب مساء اليوم 5-2-2025.. تراجع جديد

بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم

بوابة الأزهر الإلكترونية .. استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم

موعد صرف مرتبات فبراير 2026 رسميًا بعد تقديم الصرف قبل رمضان

موعد صرف مرتبات فبراير 2026 رسميا بعد تقديم الصرف مع بداية رمضان

الامطار

قبل حدوثها بـ 72 ساعة .. الري تضع خطة للتنبؤ بأماكن سقوط السيول

جهود جامعية

بدء تشغيل وربط مستشفيات جامعة أسوان بمنظومة التحول الرقمي

المسعف والسائق

أمانة مسعفين بالسلوم.. تسليم مبلغ مالي كان بحوزة متوفٍ في حادث الزويدة

جهود متنوعة

أخبار أسوان| تنفيذ مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيا.. وحصول المحافظة على جوائز التميز الحكومي

بالصور

6 طرق صحية لتحضير الفشار فى المنزل .. أيهما أفضل للسكر

طريقة عمل صينية كوسة بالسجق .. وجبة صحية ومحببة للأطفال

فوائد فاكهة الأفوكادو للقلب والدماغ .. وهل يمكن تناولها يوميًا؟

4 أطعمة تعالج الحموضة وتحميك منها .. غير تقليدية

إيقاف مسلسل روح off

مش هشيل مشاهد أم جاسر .. بلال صبري يعلن إيقاف مسلسل روح OFF

لميس الحديدي

شيرين عبدالوهاب كانت طوق النجاة .. لميس الحديدي تكشف سر أغنية أنقذتها من السرطان

حميد الشاعري وليجي سي

كان على عيني .. حميد الشاعري يطرح أحدث أغانيه برفقة ليجى سي

هدية أردوغان للسيسي

هدية أردوغان للرئيس السيسي .. مواصفات السيارة الكهربائية "توغ"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

