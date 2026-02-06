هاني رمزي يهاجم إمام عاشور: غيابه متعمد ومبادئ الأهلي فوق الجميع

أكد هاني رمزي، نجم الكرة المصرية السابق، أن غياب إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، عن مواجهة فريقه أمام يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا جاء متعمدًا، مشددًا على رفضه التام لتراجع إدارة القلعة الحمراء عن معاقبة اللاعب، حتى وإن كلف ذلك الفريق خسارة لقب الدوري الممتاز.

وقال هاني رمزي، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2، إن البيان الذي أصدره إمام عاشور مؤخرًا "يداعب الجماهير"، معتبرًا أن المقارنة بين نتائج الأهلي في وجود اللاعب أو غيابه أمر غير صحيح، لأنه قد يؤدي إلى زيادة غرور اللاعب وإعطائه إحساسًا بأنه أهم من الفريق، وهو ما ينعكس سلبًا على المنظومة بالكامل.

وأضاف رمزي أن خطأ إمام عاشور "جسيم للغاية" وكان يستحق عقوبة أكبر من التي تم توقيعها، موضحًا أن الأمر لا يتعلق بلاعب بعينه، بل بمبادئ وسياسات نادي الأهلي، مؤكدًا أن المساس بهذه المبادئ مرفوض تمامًا مهما كانت التضحيات، حتى لو وصلت إلى خسارة بطولة الدوري.

وأشار نجم الأهلي السابق إلى أن غياب إمام عاشور عن الفريق كان متعمدًا، وكان من الضروري إيقافه واتخاذ موقف حاسم تجاهه، حفاظًا على هيبة النادي وانضباط الفريق.

وتطرق هاني رمزي إلى ملف حراسة المرمى في الأهلي، مؤكدًا أن الفريق لا يعاني من أزمة حقيقية في هذا المركز، لكنه شدد على أنه كان من الضروري الاعتماد على مصطفى شوبير كحارس أساسي خلال مشوار بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح أن المشاكل الدفاعية التي يعاني منها الأهلي لا تعود إلى محمد الشناوي وحده، بل ترجع إلى خلل في المنظومة الدفاعية بالكامل، سواء على مستوى التنظيم أو العناصر المتاحة، لافتًا إلى أن رحيل كل من محمد عبد المنعم ورامي ربيعة أثر بشكل واضح على خط الدفاع، إلى جانب حاجة اللاعبين الجدد لفترة من الوقت من أجل الانسجام.

واختتم رمزي تصريحاته بالإشارة إلى أن الأهلي يعاني أيضًا من أزمة في مركز الظهير الأيسر، مؤكدًا في الوقت نفسه أن مصطفى شوبير يستحق أن يكون الحارس الأساسي للفريق خلال الفترة المقبلة، في ظل المستويات التي يقدمها.