فرنسا .. استدعاء وزير ثقافة سابق إلى وزارة الخارجية لتوضيح علاقته بجيفري إبستين



أعلنت قناة BFMTV الفرنسية استدعاء وزير الثقافة الفرنسي السابق إلى وزارة الخارجية لتوضيح علاقته بجيفري إبستين.

وفي بريطانيا ؛ أعرب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن آسفه وندمه على تصديق أكاذيب بيتر ماندلسون والقيام بتعيينه سفيرا للمملكة المتحدة لدى الولايات المتحدة .



جاء ذلك أثناء إدلاء ستارمر بشهادته أمام البرلمان البريطاني في قضية إبستين.

وقال ستارمر: آسف لأن الضحايا حتى الآن مُجبرين على مشاهدة هذه القصة تتكشف في الأماكن العامة مرة أخرى.



وأضاف "ستارمر" شهادته : أردت الإفراج عن ملفات ماندلسون التي تتعلق بتعيينه سفيرًا للمملكة المتحدة لدى الولايات المتحدة أمس لكنني لم أتمكن بسبب تحقيقات الشرطة.

كما وافق أعضاء البرلمان البريطاني على نشر وثائق تتعلق بتعيين اللورد بيتر ماندلسون سفيراً للمملكة المتحدة لدى الولايات المتحدة، بعد أن أجبر نواب حزب العمال الغاضبون الحكومة على التراجع عن خططها لحجب بعض المواد.

ويتعرض رئيس الوزراء البريطاني لضغوط للكشف عن الملفات، بعد أن فتحت الشرطة تحقيقاً جنائياً في مزاعم تسريب اللورد ماندلسون معلومات حكومية حساسة إلى إبستين.

وأُقيل اللورد ماندلسون من منصبه كسفير العام الماضي، بعد الكشف عن معلومات جديدة حول صداقته مع إبستين