ارتفاع عدد ضحايا تساقط الثلوج الكثيف في اليابان إلى 42 قتيلا
قبيل المحادثات مع أمريكا.. عراقجي يلتقي البوسعيدي في سلطنة عمان
الحرس الثوري الإيراني: لا تفاوض على قدرات الردع.. والمفاوضات تنحصر في الملف النووي
هل يجب استئذان الزوج قبل صيام قضاء أيام رمضان؟.. الأزهر يجيب
"حياة كريمة" تواصل حصد الجوائز الدولية بعد فوزها بجائزة دبي
جامعة عين شمس تستضيف الجامعة الشتوية لمشروع FEF مصر «REINVENTE»
الطقس اليوم.. ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة وأمطار ببعض المناطق
شبح بملابس برتقالية قرب زنزانة إبستين.. كاميرا المراقبة تكشف لغزا ليلة وفاته
مباحثات بين وزيري خارجية مصر وأوكرانيا.. تعزيز التعاون الاقتصادي والسياحي
«بيوت طلبة مؤسسة التكافل الاجتماعي بالوادي الجديد».. مظلة رعاية تعليمية واجتماعية
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 6-2-2026
أخبار التكنولوجيا| روبوت جوجل Gemini يتجاوز 750 مليون مستخدم نشط شهريا.. أوبو تطرح تحديث ColorOS 16 لجميع هواتفها
رياضة

بعد أزمته الأخيرة.. إمام عاشور يحتفل بعيد ميلاد شقيق زوجته

إمام عاشور
إمام عاشور

حرص إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي الاحتفال بعيد ميلاد شقيق زوجته معاذ حافظ.

ونشر إمام عاشور صورة تجعهما عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وكتب: "كل سنة وانت طيب وكل سنة وانت حبيبي”.

إمام عاشور

يُذكر أن النادي الأهلي قد قرر توقيع عقوبة على إمام عاشور بتدريبه منفردًا لمدة أسبوعين، مع غرامة مالية قدرها مليون ونصف المليون جنيه.

موعد مباراة الأهلي المقبلة 

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة شبيبة القبائل الجزائري، ضمن الجولة الخامسة للمجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة أمام شبيبة القبائل ببطولة دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء.

وتعادل الأهلي مع يانج أفريكانز التنزاني 1-1 بملعب الأخير، السبت الماضي في الجولة الرابعة لدور المجموعات ببطولة أفريقيا وحافظ على تصدره لقمة المجموعة بـ8 نقاط.

إمام عاشور الأهلي معاذ حافظ

