بعد أزمته الأخيرة.. إمام عاشور يحتفل بعيد ميلاد شقيق زوجته

حرص إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي الاحتفال بعيد ميلاد شقيق زوجته معاذ حافظ.

ونشر إمام عاشور صورة تجعهما عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وكتب: "كل سنة وانت طيب وكل سنة وانت حبيبي”.

إمام عاشور

يُذكر أن النادي الأهلي قد قرر توقيع عقوبة على إمام عاشور بتدريبه منفردًا لمدة أسبوعين، مع غرامة مالية قدرها مليون ونصف المليون جنيه.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة شبيبة القبائل الجزائري، ضمن الجولة الخامسة للمجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة أمام شبيبة القبائل ببطولة دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء.

وتعادل الأهلي مع يانج أفريكانز التنزاني 1-1 بملعب الأخير، السبت الماضي في الجولة الرابعة لدور المجموعات ببطولة أفريقيا وحافظ على تصدره لقمة المجموعة بـ8 نقاط.