دبروا احتياجاتكم.. قطع المياه عن مناطق بالدقي والعجوزة لمدة 8 ساعات اليوم
الجيش الأمريكي يهاجم زورق لتهريب المخدرات في المحيط الهادئ
قبل رمضان.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة
هل صوم النصف الثاني من شعبان حرام؟.. الأوقاف تحسم الجدل
القصة الكاملة لأزمة البلوجر روح من الشهرة لمحاولة إنهاء حياتها
لن أتنازل عن حقه.. والد الطفل ضحية التخدير يكشف تفاصيل صادمة عن آخر لحظات ابنه
موعد صرف «تكافل وكرامة» عن شهر فبراير بقيمة تتجاوز 4 مليارات جنيه
سعر أعلى عيار ذهب اليوم 6-2-2026
خرجت من الحبس.. إخلاء سبيل سوزي الأردنية
صدمة في الأهلي بسبب زيزو.. وتوروب في ورطة
دعاء ساعة الإجابة في ثالث جمعة من شعبان.. ادرك أبواب الرزق بـ10 كلمات
رياضة

مباريات اليوم الجمعة 6 فبراير 2026 في كرة القدم العالمية

النصر والاتحاد
رباب الهواري

يشهد اليوم الجمعة 6 فبراير 2026، إقامة عدد من المباريات المهمة في مختلف الدوريات حول العالم، يأتي على رأسها الكلاسيكو المنتظر بين النصر والاتحاد في الدوري السعودي، بالإضافة إلى صدام قوي في الدوري الإماراتي بين الجزيرة بقيادة محمد النني والعين الذي يضم ضمن صفوفه رامي ربيعة.
 

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

  • ليدز يونايتد X نوتنجهام فورست – الساعة 4 مساءً بتوقيت القاهرة على قناة beIN Sports HD 2.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني
 

  • أوساسونا X سيلتا فيجو – الساعة 10 مساءً.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

  • فيرونا X بيزا – الساعة 9:45 مساءً
     

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

  • ميتز X ليل – الساعة 9:45 مساءً.

مواعيد مباريات الدوري الألماني

  • يونيون برلين X آينتراخت فرانكفورت – الساعة 9:30 مساءً.
     

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

  • نيوم X الرياض – الساعة 4:25 مساءً على قناة Thmanyah.
  • الاتفاق X ضمك – الساعة 5 مساءً على قناة Thmanyah.
  • النصر X الاتحاد – الساعة 7:30 مساءً على قناة Thmanyah.

الكلاسيكو بين النصر والاتحاد يعد المباراة الأبرز اليوم، خاصة مع الصراع على صدارة الدوري، ما يجعلها محط أنظار الجماهير السعودية والعربية.

مواعيد مباريات الدوري الإماراتي

  • الظفرة X خورفكان – الساعة 3:25 مساءً.
  • الجزيرة X العين – الساعة 6 مساءً، وتسلط الأنظار على مواجهة محمد النني مع زميله السابق رامي ربيعة، في مباراة قد تشهد إثارة كبيرة في صراع القمة الإماراتي.


 


 


 


 


 

