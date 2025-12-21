شيكوبانزا يسعي لفك عقد أنجولا أمام جنوب أفريقيا ببطولة الأمم

يسعي نجم الزمالك شيكوبانزا الي قيادة منتخب بلاده أنجولا الي تلاقي عقدة تاريخيه حين يواجه نظيره جنوب أفريقيا، غدا الإثنين، في انطلاقة مشوارهما بالمجموعة الثانية من النسخة 35 لكأس أمم أفريقيا المقامة في المغرب.

وتضم المجموعة الثانية أيضا منتخبي مصر وزيمبابوي، اللذين يلتقيان أيضا غدا الإثنين، في أكادير.

ستكون المباراة التي ستقام على ملعب "مراكش" هي المواجهة الخامسة بين جنوب أفريقيا وأنجولا في نهائيات كأس الأمم الأفريقية، وكان لمنتخب "الأولاد" اليد العليا بتحقيق فوزين مقابل تعادلين في المواجهات الأربع الماضية، بينما لم تحقق أنجولا أي فوز.

كان أول لقاء بين المنتخبين في نسخة 1996 في جوهانسبرج، حيث فازت جنوب أفريقيا على ملعبها بهدف مارك ويليامز الوحيد في المباراة، والتقى الفريقان مجددًا عام 1998، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي في بوبو ديولاسو، بوركينا فاسو.

بعد عشر سنوات، تعادل المنتخبان 1 / 1 في نسخة غانا 2008، افتتح مانوتشو التسجيل لأنجولا في الدقيقة 29، قبل أن يُعادل إليو فان هيردن النتيجة لجنوب أفريقيا في الدقيقة 87، بينما كانت آخر مواجهة بينهما في النسخة التي استضافتها جنوب أفريقيا أيضا في عام 2013 وانتهت بفوزها بهدفين دون رد على الفهود الأنجولية.

وللمفارقة فإنه في المرات الأربع التي جمعت الفريقين في نفس المجموعة، تأهل فريق واحد فقط إلى الأدوار الإقصائية في كل مرة، وهو جنوب أفريقيا ثلاث مرات في أعوام 1996 و1998 و2013، مقابل تأهل وحيد لأنجولا في 2008.