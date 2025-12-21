ناصر البرنس يكشف تفاصيل ما حدث لشقيقه بعد إشعـ.اله النار في نفسه

قدمت مذيعه صدى البلد الإخباري إيمان عبد اللطيف تفاصيل واقعه ناصر البرنس حيث نشر مقطع فيديو مصور من داخل المستشفى، للاطمئنان على حالة شقيقه ماريو، بعد قيام الأخير بإشعال النيران في نفسه أمام مطعم البرنس الجديد بمدينة الشيخ زايد، نتيجة خلافات أسرية ومشاكل مالية بينهما.

وقال ناصر البرنس في الفيديو المنشور على صفحته الشخصية: “أهلاً وسهلاً بكم، اليوم بصبّح عليكم من المستشفى، ونشكر ربنا سبحانه وتعالى على الناس اللي وقفت جنبنا وسهلت علينا، وأخونا ماريو الحمد لله ما فيهوش أي حاجة يا جماعة.. الموضوع كله عشان أنا ماعزمتوش في أول يوم افتتاح، ولّع في نفسه، أحنا مش متوقعين حاجة زي كده.”

وأضاف البرنس: “الحمد لله هو سليم، ما فيهوش أي حاجة، نشكر كل الناس اللي وقفت جنبنا، وما تعملهاش بقى يا عم ماريو تاني، أنت هتعملها في إمبابة؟ أنا عارف إني عامل افتتاح تاني، إن شاء الله أعزمك.. هو أخويا الوحيد، وما فيهوش أي حاجة والله.”