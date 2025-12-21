رماية بالذخيرة وتدمير الأهداف بختام التدريب البحري المصري الفرنسي | فيديو وصور

اختتمت فعاليات التدريب البحري المشترك المصري الفرنسي كليوباترا 2025 ، والذي استمرت فعالياته لعدة أيام بالمياه الإقليمية الفرنسية بمشاركة عدد من الوحدات البحرية وعناصر من القوات الخاصة البحرية المصرية والفرنسية، ويأتي فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الصديقة والشقيقة لدعم آفاق التعاون العسكرى وتعزيز إجراءات الأمن البحري بالمنطقة.

تضمن التدريب عقد العديد من المحاضرات النظرية والبيانات العملية ، وتنفيذ عدد من الرمايات التكتيكية وكذلك تنفيذ الإنزال العمودي باستخدام الطائرة الهليكوبتر لإقتحام المباني والغرف المغلقة والتى عكست مدى الإحترافية التى وصلت إليها القوات المشاركة.

كما تم التدريب على مجابهة التهديدات غير النمطية وتنفيذ بيانات عملية لتبادل الطائرات على أسطح القطع البحرية، والتزود بالوقود فى البحر، فضلاً عن التدريب على أعمال حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه به، وتنفيذ رماية مدفعية بالذخيرة الحية لتدمير الأهداف السطحية المعادية، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من تشكيلات الإبحار المختلفة التى أظهرت مدى التجانس بين الوحدات المشاركة فى التدريب وقدرتها على إتخاذ أوضاعهم بدقة وسرعة عالية .

حضر المرحلة الرئيسية للتدريب اللواء أح محمود عادل فوزى قائد القوات البحرية والفريق كريستوف لوكا قائد الأسطول الفرنسي بالبحر المتوسط والبحر الأسود وعدد من قادة القوات البحرية المصرية والفرنسية.