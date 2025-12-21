قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زيلينسكي: روسيا استهدفت أوكرانيا بنحو 1300 مسيرة و1200 قنبلة و9 صواريخ خلال أسبوع
محمود كارم: أبو الغيط ترك بصمة لا تمحى في سجل العمل العربي المشترك
مستوطنون إسرائيليون يقتحمون باحات المسجد الأقصى
بعد حبس ناصر ماهر| نجوم الأهلي والزمالك في الكلبش.. أسماء مفاجأة
مجلس الشيوخ يتلقى إخطارًا بتشكيل الهيئات البرلمانية للأحزاب
مجلس الشيوخ يُصدّق على الجلسات الافتتاحية ويبدأ مناقشة تعديلات قانون الكهرباء
وكيل تشريعية الشيوخ يستعرض أبرز تعديلات قانون الكهرباء أمام الجلسة العامة
جحيم على الدائري| القصة الكاملة لسقوط سيارة نقل بالمريوطية.. وشهود: "حاولنا ننقذ السواق ومعرفناش نطلعه من النار"
سموتريتش: لن نسمح بقيام دولة فلسطينية وسنواصل تعزيز الاستيطان
محافظة القدس: أكثر من 600 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى منذ صباح اليوم
دعاء أول يوم في رجب للميت.. بالرحمة والمغفرة
اللجنة الفنية كانت مليانة مُجاملات.. شوبير ينتقد أداء اتحاد الكرة
جحيم على الدائري| القصة الكاملة لسقوط سيارة نقل بالمريوطية.. وشهود: "حاولنا ننقذ السواق ومعرفناش نطلعه من النار"

حادث المريوطية
حادث المريوطية
خاص صدى البلد

شهدت منطقة ترسا في المريوطية، حادثًا مروريًا عقب سقوط سيارة نقل ثقيل «تريلا» من أعلى الطريق الدائري، ما أسفر عن مصرع السائق وعدد من الإصابات بجانب احتراق السيارة واندلاع حريق بعقار سكني أسفل الكوبري.

وتبين أنه أثناء سير السيارة التريلا اخترق السائق سور الكوبري لتسقط السيارة على عدد من السيارات أسفل الطريق، ما أدى إلى تهشم ثلاث سيارات، وتحطم كافيه ومقهى أسفل أحد العقارات السكنية، قبل أن تمتد النيران إلى أجزاء من العقار.

انتقال سريع من قوات الحماية المدنية

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، حيث جرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وتمت محاصرة ألسنة اللهب والسيطرة على الحريق بالكامل، دون تسجيل إصابات أخرى بين السكان. كما تم نقل جثمان السائق المتوفى إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

وتسبب الحادث في ظهور كثافات مرورية ملحوظة للقادمين من الطالبية وترسا في اتجاه المريوطية، فيما انتقل رجال المرور إلى المكان للعمل على رفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية.

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا من الخدمات المعينة أعلى الطريق الدائري بمنطقة الطالبية بوقوع حادث سقوط سيارة نقل، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية والخدمات المرورية إلى موقع البلاغ.

مصرع السائق وإصابة 3 وتهشم 3 سيارات

وبالفحص والمعاينة، تبين سقوط التريلا من أعلى دائري المريوطية عقب اصطدامها بعدد من السيارات، ما تسبب في اشتعالها وامتداد النيران إلى منشآت أسفل العقار السكني. وتواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة الاستماع إلى أقوال شهود العيان، إلى جانب تفريغ كاميرات المراقبة، للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه بالكامل.

ولقى السائق مصرعه إثر سقوط سيارة نقل من أعلى دائرى الطالبية واشتعال النار بها، كما تهشم سور الكوبرى و3 سيارات واشتعال النيران بالسيارة النقل عقب اصطدامها بكافية أسفل عقار سكنى ونشوب حريق بداخله وانتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت عملية إخماد النيران.

شهادات مرعبة من الأهالي وشهود العيان

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لأقوال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة بالكامل.

وتواصل موقع "صدى البلد" مع عدد من شهود العيان الذين رووا تفاصيل الحادث المرعب الذي شق سكون الليل بمنطقة الترسا في المريوطية، فقال أحدهم: السرعة العالية هي السبب في سقوط السيارة"، بينما قال أخر: "حاولنا ننقذ السواق معرفناش نطلعه من وسط النار"، في حين كشف شاهد عيان ثالث: "خزان الوقود تسبب في انفجار شديد"، بينما عبر الرابع عن الوضع، قائلا: "الدنيا مقلوبة عندنا فى المنطقة".

صور من الحادث
صور من الحادث
صور من الحادث
صور من الحادث
صور من الحادث
حادث المريوطية سقوط سيارة سيارة ترسا دائري المريوطية الطريق الدائري سيارة نقل

